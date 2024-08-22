Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы поставках в Россию

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В среду Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Латвии был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки по делу о предполагаемых поставках американских авиакомпонентов в Российскую Федерацию, что нарушает действующие экспортные ограничения. Об этом пишет РИА Новости.
По информации Министерства юстиции США, 55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии в среду и уже предстал перед судом в Канзас-Сити, штат Канзас. Ведомство утверждает, что он является третьим обвиняемым в деле о многолетнем сговоре, целью которого была продажа сложного авиационного оборудования российским компаниям.
В обвинительных материалах отмечается, что Чистяков «вступил в сговор» с гражданами Соединенных Штатов Америки Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для организации покупки, ремонта и отправки авиационного оборудования, произведенного в США, в Российскую Федерацию и другие страны, которые используют самолеты российского производства. Среди клиентов обвиняемых американский Минюст называет ФСБ России.
Американские граждане, проходящие по делу, были арестованы в марте 2023 года и оба признали свою вину. Приговоры им будут объявлены осенью. Чистякову может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 000 000 долларов.
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В обвинительных материалах отмечается, что Чистяков «вступил в сговор» с гражданами Соединенных Штатов Америки Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для организации покупки, ремонта и отправки авиационного оборудования, произведенного в США, в Российскую Федерацию и другие страны, которые используют самолеты российского производства. Среди клиентов обвиняемых американский Минюст называет ФСБ России.
Американские граждане, проходящие по делу, были арестованы в марте 2023 года и оба признали свою вину. Приговоры им будут объявлены осенью. Чистякову может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 000 000 долларов.
Билл Клинтон высмеял Дональда Трампа на съезде демократов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова