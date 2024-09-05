Минюст США обвинил шесть россиян в хакерских атаках на Украину и страны НАТО

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Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. Среди обвиняемых — якобы шесть офицеров ГРУ Минобороны РФ и россиянин Стигал.
Американский Минюст заявляет, что все эти шесть человек устраивали кибератаки на критическую инфраструктуру Украины, а позднее подвергли хакерским нападениям правительственные системы стран НАТО.
Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые помогли бы арестовать российского хакера Стигала.
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«Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты для пресечения подобного рода вредоносной кибердеятельности и привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые помогли бы арестовать российского хакера Стигала.
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Данил Пономарев