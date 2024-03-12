Слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья» открылся в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Сергиевом Посаде стартовал слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Слет призеров областного конкурса проводится ежегодно округе победителя конкурса.
На протяжении всего слета участники будут принимать участие в круглых столах и открытых уроках. Также будут подготовлены мастер-классы и творческие лаборатории на разные тематики.
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«На торжественном открытии слета Владимир Назаренко, который представил Подмосковье на федеральном этапе конкурса «Учитель года» в 2023 году, по традиции передал фарфорового пеликана новому победителю – Марии Хачатуровой, она поборется за звание «Учителя года России» уже этой осенью. А статуэтка пеликана – символ всероссийского конкурса лучших учителей – расписана в стилистике гжели, одного из самых известных подмосковных промыслов», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева