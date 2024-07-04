Ароматный и хрустящий: простой рецепт заливного пирога с ягодами в духовке

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Заливные пироги очень и аппетитны и их легко приготовить. О том, как правильно их печь рассказывает редакция «Радио 1».
Ингредиенты для теста
Мука — 400 г
Яйца — 1 шт.
Сахар — 150 гр стакана
Растительное масло — 50 мл
Сухие дрожжи — 1 ч.л.
Теплая вода — 400 мл
Ванилин — на кончике ножа
Ингредиенты для начинки
Ягоды — 250 г
Сахарная пудра — 3 ст. л.
Кукурузный крахмал — 1 ч.л.
Пошаговый рецепт ягодного пирога
1. Распустить дрожжи в воде, добавить сахар, накрыть и оставить на 15 минут в теплом месте.
2. Просеять муку, добавить ванилин, слегка взбить яйцо, добавить масло и размешивать с дрожжами до однородности, потом оставить на 1 час в тепле.
3. Слегка размять ягоды и смешать их с сахаром и крахмалом.
4. Застелить форму бумагой, вылить половину теста, выложить начинку и равномерно распределить, после вылить оставшееся тесто и оставить в тепле на 20 минут.
5. Выпекать блюдо в духовке 35-40 минут при 180 градусах.
За счет того, что тесто было наложено сверху на начинку, оно поднимается и покрывается хрустящей корочкой, в то время как сами ягоды сохраняют свой аромат и не поджариваются.
Существует много различных видов заливных пирогов, но самый известный из них это французский клафути с ярко выраженным вкусом яиц. Приготовление десерта также можно комбинировать использованием различного теста. Можно экспериментировать с песочным или крошкой. Для пирога подойдут и различные наборы ягод, даже замороженные.
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Олег Дикий