Учёные раскрыли томатное происхождение картофеля через древнее скрещивание

01 августа 2025, 04:04

Ключевой ген клубней SP6A перешёл картофелю от помидоров 9 млн лет назад

Генетический анализ международной группы учёных доказал, что современный картофель унаследовал критически важный ген формирования клубней SP6A от древних томатов в результате скрещивания, произошедшего ~9 млн лет назад.