Учёные раскрыли томатное происхождение картофеля через древнее скрещивание
Генетический анализ международной группы учёных доказал, что современный картофель унаследовал критически важный ген формирования клубней SP6A от древних томатов в результате скрещивания, произошедшего ~9 млн лет назад.
Исследование, опубликованное в журнале Cell, разрешило вековую загадку происхождения картофеля (Solanum tuberosum). Ранее считалось, что культура возникла исключительно от чилийского дикого картофеля etuberosum (не образующего клубни), но филогенетическое сходство с томатами указывало на гибридизацию.
Стало известно, что общий предок картофеля и томатов существовал ~14 млн лет назад, но виды сохранили способность к скрещиванию после расхождения.
Открытие позволит ускорить селекцию сортов картофеля, устойчивых к изменению климата. Зная эволюционный механизм активации SP6A, учёные смогут искусственно стимулировать клубнеобразование у других паслёновых культур.
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