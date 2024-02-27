Радио1
Главная / Новости / Общество/ Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны

Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны

Флориан Филиппо расценил слова Макрона об Украине как объявление войны России
27 февраля 2024, 23:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Политический лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о признании возможности отправки западных войск на Украину, передает РИА Новости.
Охарактеризовав высказывания Макрона как объявление войны России, Филиппо подчеркнул, что Запад пытается эскалировать конфликт на Украине.

«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война», – отметил политик.


Ранее Макрон объявил, что Европа нуждается в поражении России ради собственной безопасности.

Читайте также:

Сенатор Джабаров: «Макрон сегодня потерял все ориентиры в пространстве»

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины
#президент
#украина
#евросоюз
#европа
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия предупредила Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине
Силуанов: Запад сделает себе хуже, если передаст Украине замороженные активы РФ
27 февраля 2024, 23:02

Фото: iStock/Jon Rehg

Министр финансов Антон Силуанов предупредил Запад о последствиях перевода замороженных российских активов на Украину, сообщает РИА Новости.
Политические ограничения на резервы национальных банков подрывают основы и устои мировой финансовой системы, отметил министр.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – заявил Силуанов, добавив, что Россия заморозила достаточное количество активов иностранных инвесторов.

Также он выразил мнение, что сейчас самое время найти выход из сложившейся ситуации и не идти по пути эскалации.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что арест замороженных российских активов может представлять риск для доллара, но, учитывая особенности текущей ситуации, оценила его как маловероятный.

Читайте также:

Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции

Экономист Лобода спрогнозировал цену за литр бензина ₽54-56 в ближайшие полгода

Глава минфина Йеллен: США ещё не приняли решения о конфискации активов России
#антон силуанов
#минфин
#санкции
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белорусского тренера отстранили из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки
Белорусского тренера отстранили на 5 лет из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки
27 февраля 2024, 21:38

Фото: iStock/PeopleImages

Независимый орган по обеспечению честности в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) назначил пятилетнюю дисквалификацию бывшему главному тренеру сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрию Моисевичу за нарушение кодекса поведения Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Это решение связано с ситуацией вокруг бегуньи Кристины Тимановской, отмечается на сайте организации. Дисквалификация 63-летнего Моисевича вступила в силу с 20 февраля 2024 года.

«AIU назначил пятилетнюю дисквалификацию тренеру Юрию Моисевичу (Белоруссия) за нарушение норм честности и достоинства, установленных в кодексе поведения World Athletics 2019 года», — гласит официальное заявление.
В 2021 году Моисевич и другой тренер, Артур Шумак, лишились аккредитации на Олимпийских играх в Токио и были удалены из Олимпийской деревни из-за инцидента с Тимановской. Спортсменка планировала участвовать на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров.

Однако, после того как двух белорусских спортсменок отстранили от эстафеты 4×400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, тренеры приняли решение включить Тимановскую в этот забег. Это решение вызвало критику со стороны бегуньи в социальных сетях.

В ответ на это Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по медицинскому заключению, связанному с ее эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила, что ее пытались вывезти из Японии насильно и запросила убежище в Европе. Прошедший трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства, позволил ей выступать за сборную Польши.

Читайте также:

Чеховские легкоатлетки завоевали награды Кубка Елены Исинбаевой

Ласицкене номинирована на звание легкоатлетки года в Европе

Мария Ласицкене вошла в шорт‑лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы
#тренер
#карантин
#награды
#забег
#допинг
#белоруссия
#нарушение
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший глава НПО «Космос» Черняков скончался в Москве от инсульта
27 февраля 2024, 21:28

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Москве скончался бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
Как стало известно изданию, в прошлые выходные Чернякову стало плохо. Его госпитализировали в столичную больницу с диагнозом «инсульт». Несколько дней врачи боролись за жизнь предпринимателя, однако, спасти его не удалось. Отмечается, что Черняков не дожил всего две недели до своего 65-летия.

Церемонию прощания с Черняковым планируют провести в ЦКБ. Похороны предпринимателя назначены на 28 февраля.

Напомним, Чернякова обвиняли в мошенничестве на 17 миллиардов рублей. В ноябре 2019 году его экстрадировали из Польши в Россию, где он провёл в тюрьме два года. На Родине предпринимателя поместили в следственный изолятор, однако, в мае 2022 года его выпустили на свободу из-за истечения предельного срока содержания под стражей.

Читайте также:

Скончался один из самых известных в РФ фотографов Дмитрий Марков

В Питере скончался водитель адвоката, получивший пулю от киллера в затылок

В результате украинского обстрела студент БелГУ скончался в больнице
#смерть
#москва
#инсульт
#предприниматель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участниками акции «Покорми птиц» стали 185 тысяч жителей Подмосковья
27 февраля 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие около 185 тысяч человек, которые повесили свыше 36 тысяч кормушек. О предварительных итогах очередного этапа акции, начавшегося в декабре, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Жители Одинцовского городского округа всегда были в числе первых, но такого результата – свыше 35 тысяч участников – мы не ожидали. На втором месте – Подольск, где число участников превысило 15 тысяч, на третьем – Ленинский округ. Там участвовали более 11 тысяч человек. Благодарю всех, кто помог птицам пережить холода нынешней зимы», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что программа акции получилась разнообразной. Помимо развешивания кормушек, участники посетили мастер-классы, фестивали, флешмобах и другие мероприятия.

Читайте также:

Минэкологии Подмосковья представило свою программу на форуме «Россия»

Региональное Минэкологии с начала года не выявило птичьего гриппа в Подмосковье

В подмосковном Минэкологии назвали топ-3 наблюдаемых птиц декабря
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#птица
#акция
#одинцово
#экология
#московская область
#подмосковье
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в российском регионе
Под Тверью полиция ликвидировала крупную лабораторию по производству мефедрона
27 февраля 2024, 20:41

Фото: iStock/akiyoko

Полицейские в деревне Волково Тверской области ликвидировали крупную лабораторию по производству мефедрона, сообщили в региональном управлении МВД России.
Уроженец Волгограда, 42-летний мужчина, оборудовал нарколабораторию и планировал распространять мефедрон в особо крупных партиях через закладки в Верхневолжье.

При обыске изъяли 11 килограммов мефедрона, более 1,7 тысячи литров прекурсоров и химических реактивов, а также различное оборудование и спецодежду.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков, арестованного мужчину ждет серьезное наказание.

Читайте также:

На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики

По делу Хантера Байдена нашли доказательства того, что он употреблял наркотики

Мать погибшей военной ВСУ рассказала, что военные принимают наркотики
#наркотики
#дело
#военные
#уголовное дело
#наказание
#оборудование
#мужчина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США исключили отправку своих военных на Украину
Белый дом: Соединенные Штаты не будут отправлять войска воевать на Украину
27 февраля 2024, 20:30

Фото: iStock/e-crow

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что США не планируют направлять своих военных на Украину.
Этот заявление было сделано в ответ на ранее высказанные планы некоторых стран НАТО и Евросоюза о возможной отправке своих военных на Украину, о чем рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также:

Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния

В Чехии назвали следующие города, которые потеряет Украина

«Потеряем многое»: Зеленский заявил, что Украина падёт без помощи США
#сша
#украина
#министр
#заявление
#нато
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада
Посол России в ФРГ Нечаев: Россия справится со всем поставленным Киеву оружием
27 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заверил о готовности России справиться с любыми новыми видами оружия, которые Запад может поставить Киеву.
В интервью РИА Новости он отметил, что оборонная промышленность и армия страны всегда успешно справлялись с вызовами, связанными с так называемыми «чудо-оружиями» Запада.

Нечаев подчеркнул, что поставки вооружений Украине только усугубляют конфликт.

Читайте также:

Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине

Индия за год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз

Дания назвала сроки поставки истребители F-16 на Украину
#конфликт
#армия
#промышленность
#страны
#интервью
#новости
#поставки
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фаевская приняла участие в семинаре уполномоченных по правам человека
27 февраля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Ирина Фаевская приняла участие в работе семинара-совещания уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Московской области.
«Мы живем в быстро меняющемся мире, когда нужно держать руку на пульсе, чтобы быть готовыми к вызовам и изменениям. Повышение квалификации омбудсменов и обсуждение перспектив развития института уполномоченных – ключевой элемент нашей работы по защите прав человека в современном мире», – сказала Фаевская.
Семинар включает серию тренингов и дискуссий, направленных на повышение квалификации омбудсменов. В дискуссиях участвуют уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Мероприятие стартовало 26 февраля на площадке Мастерской управления «Сенеж» и завершится 28 февраля.

Читайте также:

Фаевская поздравила бойцов СВО с наступающим Днём защитника Отечества

Подмосковный омбудсмен Фаевская пригласила правозащитников к участию в конкурсе

Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#правозащита
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
IT-предприниматель Теняев: «Электронный метод голосования — большой рывок»
27 февраля 2024, 19:56

Фото: istockphoto.com/scyther5

Основатель, генеральный директор самой быстрорастущей российской социальной сети TenChat Семён Теняев заявил о плюсах электронного голосования.
Он отметил, что это надёжный, удобный и прозрачный метод голосования.

«Помимо того, что электронный метод голосования — это большой рывок вперёд, оно позволяет защитить данные пользователей и сделать сам избирательный процесс более надёжным», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Теняев.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента в отдалённых, труднодоступных местностях и на судах, которые в день голосования будут в плавании. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Читайте также:

В Херсонской области началось досрочное голосование на выборах президента

Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России

В России началось досрочное голосование на выборах президента
#голосование
#данные
#президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф