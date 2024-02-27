Слова Макрона об отправке войск на Украину охарактеризовали как объявление войны

Фото: сайт Кремля
Политический лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о признании возможности отправки западных войск на Украину, передает РИА Новости.
Охарактеризовав высказывания Макрона как объявление войны России, Филиппо подчеркнул, что Запад пытается эскалировать конфликт на Украине.
Ранее Макрон объявил, что Европа нуждается в поражении России ради собственной безопасности.
Читайте также:
Сенатор Джабаров: «Макрон сегодня потерял все ориентиры в пространстве»
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины
«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война», – отметил политик.
Читайте также:
Сенатор Джабаров: «Макрон сегодня потерял все ориентиры в пространстве»
Макрон сделал дерзкое заявление о России
Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины
Александр Климов