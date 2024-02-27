Макрон сделал дерзкое заявление о России

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Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран. Об этом и не только он говорил на пресс-конференции в Париже после встречи по поддержке Украины, пишет Le Figaro.
«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил Макрон.
На пресс-конференции он также заявил, что страны Евросоюза смогли договориться создать «девятую коалицию для глубоких ударов», в рамках которой планируется предоставить Украине ракет среднего и дальнего действия.
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Элина Позднякова