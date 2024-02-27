Сенатор Джабаров: «Макрон сегодня потерял все ориентиры в пространстве»

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что исключать возможность отправки западных войск на Украину.
Джабаров напомнил, что западные лидеры давно утверждают, что, наоборот, не станут участвовать в прямых военных действиях против России.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.
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«Макрон сегодня стал человеком, который потерял все ориентиры в пространстве и несёт какую-то ахинею. Он очень хочет стать лидером антироссийских сил в Европе, но для этого надо иметь потенциал, а во Франции такого потенциала в лице Макрона я пока не вижу», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.
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Мелисса Тимофеева