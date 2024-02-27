Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины

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Западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом по результатам конференции по вопросу поддержки Украины, которая состоялась в Париже, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (ранее Twitter).
«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — бомбы и ракеты дальнего действия», — заявил глава Франции.Как утверждает Макрон, эта коалиция станет девятой. Он обратил внимание, что на данный момент в Европе существует восемь коалиций по упрощению поставок вооружения Киеву, включая, артиллерию, боеприпасы и системы ПВО.
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