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Макрон объявил о создании коалиции по дальнобойному вооружению для Украины

Макрон: Евросоюз создал коалицию для поставок Украине ракет и бомб
27 февраля 2024, 06:58
Фото: istock / artJazz

Фото: istock / artJazz

Западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом по результатам конференции по вопросу поддержки Украины, которая состоялась в Париже, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — бомбы и ракеты дальнего действия», — заявил глава Франции.
Как утверждает Макрон, эта коалиция станет девятой. Он обратил внимание, что на данный момент в Европе существует восемь коалиций по упрощению поставок вооружения Киеву, включая, артиллерию, боеприпасы и системы ПВО.


Ранее Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#боеприпасы
#макрон
#вооружения
#пво
#евросоюз
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В Израиле сообщили о повреждении хуситами четырех подводных кабелей
Globes: хуситы ударили по четырем связывающим Европу с Азией подводным кабелям
27 февраля 2024, 05:51

Фото: iStock/ Alexyz3d

Хуситы повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, пишет израильская газета Globes.
Это привело к серьезным нарушениям интернет-связи между Европой и Азией (в основном в странах Персидского залива и Индии». Восстановление линий связи может занять не менее восьми недель.

Специалисты оценивают ущерб как значительный, но не критичный, так как через этот же регион пролегают и другие уцелевшие телекоммуникационные кабели.

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#специалисты
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#ущерб
#хуситы
#израиль
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Туск: Ссора Польши и Украины стала бы величайшим идиотизмом
27 февраля 2024, 05:00

Фото: сайт премьер-министра Польши

Ссора между Украиной и Польшей из-за «зернового вопроса" стала бы величайшим идиотизмом в истории взаимоотношений двух стран», однако Киев должен учитывать требования польских и европейских фермеров. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
«Надеюсь, что украинские политики откажутся от ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решение по этому делу, это был бы величайший идиотизм в истории наших народов», — сказал Туск.

По словам Туска, сейчас есть «критический момент», который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлины. Польский премьер утверждает, что это неприемлемо для сотен тысяч фермеров Старого Света.

В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.

Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны, а украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам встречи глав министерства сельского хозяйства стран Евросоюза.

Он также добавил, что в идеале необходимо наладить помощь с транзитом и транспортом через порты, чтобы сельскохозяйственная продукция направлялась на рынки, где Киев традиционно продавал зерно. По словам Войцеховского, ни один рынок не способен выдержать такой уровень увеличения поставок.

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#польша
#зерно
#конфликт
#украина
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Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с белым порошком
27 февраля 2024, 04:50

Фото: iStock/ RusN

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — получил по почте конверт с белым порошком, сообщает The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.
«Это уже второй раз, когда сумасшедший левый пишет мне по почте. Мне угрожали смертью белым порошком. Если бы это случилось дважды с видным демократом, в Конгрессе были бы слушания, но, поскольку моя фамилия Трамп, средства массовой информации затихнут через день», — сделал заявление сын экс-президента.

Что это за вещество — не уточняется. По данным источников, жизни 46-летнего политика ничего не угрожает.

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#политика
#отец
#заявление
#сын
#трамп
#посылка
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Известия: Пентагон снял с себя ответственность за сокрытие госпитализации Остина
27 февраля 2024, 04:42

Фото: сайт Пентагона

Министерство обороны США сняло с себя ответственность за все нарушения, совершенные за время нахождения главы Пентагона Ллойда Остина в больнице в декабре 2023 года и в январе 2024 года. Об этом пишет 27 февраля газета «Известия».
«Они [проверяющие] не нашли в ходе разбирательства ничего, что демонстрировало бы со стороны причастных какие-то признаки злого умысла или попытки запутывать [руководство США и общественность]», — заявил на очередном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

В опубликованном в понедельник «Несекретном резюме тридцатидневной проверки по госпитализации министра Остина», специально указывается, что утаивание информации о госпитализации шефа Пентагона было сделано отнюдь не из злого умысла, а прежде всего из-за врачебной тайны и права Остина на неприкосновенность его личной жизни.

Как объясняли в военном ведомстве, министр перенес ряд «нехирургических» процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом. В этот период обязанности Остина исполняла его заместительница Кэтлин Хикс, о чём проинформировали Белый дом и Конгресс США.

1 февраля Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Молчание о диагностированном у него раке простаты, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.

Напомним, ещё 9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными». Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

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#врачи
#сша
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В США арестован бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена
В США арестован бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена Смирнов
27 февраля 2024, 03:12

Фото: iStock/ gorodenkoff

В США поместили под стражу Александра Смирнова, бывшего информатора ФБР по делу об импичменте главы государства Джо Байдена, сообщает Associated Press.
Судья постановил оставить Смирнова в заключении до начала судебного процесса. По данным агентства, в залоге ему отказали из-за недоверия суда.

23 февраля его снова арестовали по обвинению в предоставлении ложной информации о причастности Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

Прокуроры заявляют, что он признал свои связи с российской разведкой. По версии следствия, часть информации, которую он предоставлял ФБР на протяжении по меньше мере 10 лет, была ложной.

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#сша
#президент
#импичмент
#суд
#россияне
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В США опубликовали свод данных о российских войсках
27 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/ Dzmitry Ryshchuk

Сухопутные войска США подготовили свод данных о вооруженных силах России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на 280-страничный труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях и заявленный как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".
280-страничная работа описывает тактику и организацию российских военных, а также описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине. Разбору подверглись российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях.

Публикация включает также данные о местах дислокации воинских частей ВС России, их структуре и вооружениях.

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#сша
#россия
#пособие
#конфликт
#вс рф
#вооружённые силы рф
#военные
#военная техника
#оружие
#вооружение
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Григорий Явлинский призвал Украину завершить конфликт с Россией
27 февраля 2024, 01:12

Фото: официальный сайт Кремля

Основатель партии «Яблоко» и бывший кандидат в президенты России Григорий Явлинский Григорий Явлинский опубликовал статью с призывом к Украине о завершении военного конфликта. Она опубликована в официальном Telegram-канале политика.
«Продолжение военных действий в любой форме, наступательной или позиционной, не сулит никакого положительного развития событий ни для России, ни для Украины, ни для западных стран <...> Это прямой результат политической слепоты: ключевой момент для прекращения огня был упущен год назад <...> В экономике Украины уже наступил критический дефицит практически всего — бюджет сократился, резко падают поступления, сжимается внутренняя налоговая база <...> Невозможно не понимать, что значительные территории Украины становятся нежизнеспособными. При этом миллионы украинцев уехали и продолжают уезжать из страны, а миллионы оставшихся ждут прекращения боевых действий. Однако руководство Украины настаивает, что 2024 год должен стать годом продолжения боевых действий», — написал Явлинский.

По мнению основателя «Яблока», после смены Киевом руководства ВСУ «там говорят только о поставках вооружений, дронах, жесткой мобилизации», что означает только одно — вооруженное противостояние Украины и России предполагается продлить на многие годы, превратив его в борьбу на истощение одной из сторон.

Явлинский считает, что будущее современной Украины как европейской независимой страны становится всё более и более непредсказуемым, в то время как Россия в любом случае, вне зависимости от результатов завершения конфликта, останется одной из двух крупнейших ядерных мировых держав.

Ранее политик заявлял, что установить мир между РФ и Украиной можно по примеру двух европейских государств — Франции и Германии, долгие годы воевавших за Эльзас и Лотарингию. Теперь же, отметил Явлинский, на сегодняшний день принадлежность этих территорий не вызывает ни у кого споров в отличие от многих других регионов в мире. При этом он добавил, что отметил, что такой сценарий не сработал у Индии с Пакистаном или Израиля с Палестиной, но с Европы следует брать пример.

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#россия
#украина
#конфликт
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Посол ЮАР в России: 25 государств ожидают присоединения к БРИКС
ТАСС: На саммите БРИКС в Казани к объединению добавятся новые страны
27 февраля 2024, 00:53

Фото: iStock/hamzehsh12

25 государств ждут присоединения к БРИКС. На октябрьском саммите в российской Казани в объединение вступят новые страны-участники. Об этом заявил в эксклюзивном интервью агентству ТАСС Мзувукиле Джефф Макетука, посол ЮАР в Российской Федерации.
Как отмечал на предыдущем саммите БРИКС, состоявшемся в 2023 году в Йоханнесбурге, глава делегации Южной Африки Анил Суклал высказал мнение о том, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС». Он подчеркнул, что растущий интерес развитых стран к БРИКС является положительным явлением, поскольку страны этого союза не выступают против Запада, и отметил, что участники БРИКС никогда не выражали намерений противостоять интересам какого-либо блока или региона.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что страны-члены БРИКС собираются уделять особое внимание увеличению использования национальных валют в торговле в рамках этой организации. Он также подчеркнул, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.

По словам президента России Владимира Путина, к приоритетам работы БРИКС под председательством России в 2024 году относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах. Путин подчеркнул, что в планах провести более 200 мероприятий в разных направлениях. Принимать участие в данных мероприятиях могут представители всех государств, которые намерены сотрудничать с организацией.


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#брикс
#россия
#страны
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Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
26 февраля 2024, 23:21

Фото: iStock/ Henadzi Pechan

Власти Литвы решили ужесточить контроль над российским зерном, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза страны.
«Каждый вагон или транспортное средство с импортной продукцией будет проверено. Будут проведены исследования на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий). Также продукция пройдет тесты на определение происхождения», — заявили в ведомстве.

Это коснется зерна, которое следует транзитом в Клайпедский порт. Кроме того, будет ужесточен контроль над зерном, поступающим из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии.

По данным госслужбы растениеводства Литвы, в прошлом году через порт Клайпеды было направлено 144 тыс. тонн российской пшеницы и кукурузы.

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#вагон
#контроль
#продукция
#минсельхоз
#служба
#зерно
#литва
#сельское хозяйство
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