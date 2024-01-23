Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море

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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объявил готовность поддержать возможную миссию Евросоюза по обеспечению безопасности в Красном море.
Бланар подчеркнул, что Словакия будет придерживаться принципов международного права и не поддерживать действия, нарушающие суверенные территории.
Он выразил заинтересованность в обеспечении защиты судов, представляющих значительную долю мировой торговли и проходящих через этот регион, с целью предотвращения потерь и инцидентов.
Бланар также подчеркнул, что несмотря на отсутствие флота, Словакия поддержит законные инструменты для обеспечения безопасности этих судов.
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Он выразил заинтересованность в обеспечении защиты судов, представляющих значительную долю мировой торговли и проходящих через этот регион, с целью предотвращения потерь и инцидентов.
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Артем Кузьмин