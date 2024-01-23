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Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море

Глава МИД Словакии Бланар: Братислава поддержит военную миссию ЕС в Красном море
23 января 2024, 01:49
Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объявил готовность поддержать возможную миссию Евросоюза по обеспечению безопасности в Красном море.
Бланар подчеркнул, что Словакия будет придерживаться принципов международного права и не поддерживать действия, нарушающие суверенные территории.

Он выразил заинтересованность в обеспечении защиты судов, представляющих значительную долю мировой торговли и проходящих через этот регион, с целью предотвращения потерь и инцидентов.


Бланар также подчеркнул, что несмотря на отсутствие флота, Словакия поддержит законные инструменты для обеспечения безопасности этих судов.

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Восемнадцать летевших в Петербург самолетов направили на запасные аэродромы
На запасные аэродромы из-за непогоды направили 18 летевших в Петербург самолетов
23 января 2024, 01:58

Фото: iStock/alexflower

Из-за непогоды восемнадцать самолетов, направлявшихся в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Прокуроры Северо-Западной транспортной прокуратуры ведут контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с задержками рейсов. Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» предупредила о штормовом ветре, вызвавшем задержки прибытия и вылета рейсов из-за сильных боковых порывов ветра.

Некоторые рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Пулково, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостинице.

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Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк
Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахова в Марьинском районе ДНР
23 января 2024, 01:21

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР. Именно оттуда, как отмечает Пушилин, в воскресенье велся обстрел города Донецка.
«Направление Курахово — это место, где были проведены обстрелы по Донецку в воскресенье. В настоящее время наши подразделения продвигаются в этом направлении, насколько это возможно, хотя Курахово остается под контролем противника», — заявил Пушилин.
Утром 21 января украинские военные атаковали Кировский район Донецка, обстреливая территорию рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. В связи с этим в ДНР объявлен день траура.

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Канделаки позвала дипломата из Казахстана в Россию после спора о языке
Канделаки пригласила представителя МИД Казахстана в Россию «продолжить общение»
23 января 2024, 00:54

Фото: сайт главы Чеченской республики

Российская телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пригласила официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова посетить Россию после возникшего конфликта в связи с высказываниями о русском языке и угрозами запрета на въезд в республику.
«Прочитала ваши слова в свой адрес. Желаю продолжить наше общение и, конечно, приглашаю вас в Россию. Уверена, что у наших народов и стран много общего», - написала в своем телеграм-канале Канделаки.
Она отметила, что по всей России, начиная от границ и заканчивая берегами Крыма, существуют памятники, обелиски и выставки, посвященные уроженцам Казахстана. Канделаки подчеркнула силу России в ее многообразии и уважении ко всем культурам.

Кроме того, телеведущая отметила активное участие граждан Казахстана в современной культуре России, упомянув телеведущего Азамата Мусагалиева и стендап-комика Нурлана Сабурова как самых популярных артистов в Москве.

Она также напомнила о творчестве российского джазового музыканта Игоря Бутмана, исполняющего произведения казахского композитора Даулеткерея Шигайулы.

Завершая свое обращение, Канделаки предложила строить отношения на основе взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням обеих народов, пригласив Смадиярова в Россию «в невиртуальные гости».

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#памятники
#отношения
#выставки
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Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения на границе с Киргизией
22 января 2024, 23:45

Фото: istockphoto/Petrovich9

В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.
Согласно сообщению пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК зафиксировала землетрясение 23 января 2024 года в 00:09:02 по алматинскому времени (21:09 по мск). Эпицентр находился в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Киргизии. Землетрясение произошло на глубине 65 километров.

Подчеркивается, что не поступило сообщений о разрушениях зданий и сооружений, а также о жертвах и пострадавших. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Нурлан Атыгаев обратился к горожанам, призвав их соблюдать спокойствие и выйти на улицу в целях безопасности до получения дополнительных инструкций.

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#мчс
#человек
#землетрясение
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Российские власти предложили найти альтернативу слову «маркетплейс»
22 января 2024, 23:29

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В соответствии с отзывом правительства РФ по законопроекту о торговых интернет-площадках, российские власти высказали необходимость создания альтернативы термину «маркетплейс», пишет РБК.
Кроме того, в правительстве предложили исключить из законодательства положения, ограничивающие количество изменений, которые площадки могут внести в договор оферты с партнерами.

Речь идет о поправках к законам «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», которые были представлены группой депутатов в Госдуму в сентябре 2023 года.

По задумке авторов, эти изменения должны закрепить юридический статус маркетплейсов, ввести ответственность за недостоверную информацию на платформах и за качество товаров.

Кроме того, разработчики предложили ограничить количество изменений, которые владельцы площадок могут вносить в договоры раз в год, запретить блокировку личных кабинетов партнеров и взыскивать штрафы без согласия последних.

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Вирусолог Аграновский опроверг опасность вирусов из мерзлоты Сибири
22 января 2024, 21:08

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.
При этом, в то же время, по его словам, нельзя исключать и того, что в процессе изучения микроорганизмов могут раскрыться их новые свойства, вредные для человека.

«Ни одного случая заражения человека и животных не зафиксировано. Из образцов выделены вирусы, способные размножаться в амёбах, а также найдены фрагменты ДНК герпесвирусов и поксвирусов, но это не означает существование немедленной опасности. <…> Этот вопрос должен быть в сфере внимания специалистов и находиться подальше от интересов и тревог широкой общественности», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.

Ранее издание The Guardian сообщило, что человечество может столкнуться с новой пандемией, вызванной вирусами, обнаруженными в вечной мерзлоте Сибири.

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#вирусы
#наука
#сибирь
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Полиграфолог Учаев заявил о связи между проверки на полиграфе и ментальности
22 января 2024, 19:20

Фото: istockphoto.com/standret

Специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев заявил, что во многом успешность проверки на детекторе лжи зависит от типа ментальности тестируемого.
Так, по его словам, людям восточных культур легче скрывать ложь.

«На одном полюсе шкалы располагаются лица с аналитичным типом ментальности, а на другой – с холистичным. Холистичные индивиды — это в основном представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка). Для них характерна целостная оценка ситуации или явления. Аналитическая стратегия переработки информации ближе к европейскому и американскому типу мышления. Эти люди более индивидуалистичны, они из информации, наоборот, выделяют отдельные элементы», — пояснил в беседе с Газета.ру Учаев.

Он добавил, что Россия в этой шкале располагается ближе к холистическому полюсу.

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#страны
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Химкинским детсадовцам вернут пса Филю
22 января 2024, 19:03

Фото: Istockphoto / Ekaterina Kiseleva

Воспитанникам детского сада «Калинка» в Химках вернут их любимца – пса Филимона. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Она рассказала, что комиссия, которая на днях посетила садик, обнаружила, что собака живет на его территории несколько лет. По правилам это недопустимо, отметила подмосковный детский омбудсмен. Собаку отвезли в приют. ​
«Согласитесь, пса, который находится в контакте с детьми, необходимо обследовать и сделать прививки. Но дети уже привязались к животному, а Филя за столько лет стал настоящим другом для ребятни и их родителей. Как сказал мне сегодня глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, Филе построят новую тёплую будку», – написала Мишонова в своём телеграм-канале «Осторожно, дети!».
Она призвала детсадовцев и родителей не переживать, так как администрация пообещала, что Филя скоро вернётся.

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#дмитрий волошин
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Депутат Журавлев: Нужны «патриотические смайлы» вместо эмодзи с усатой женщиной
22 января 2024, 19:00

Фото: istockphoto.com/choochart choochaikupt

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости заменить эмодзи с усатой женщиной «патриотическими смайлами» в смартфонах россиян.
«Бородатые женщины, невесты с усами – все эти отвратительные образы приучают наших детей к тому, что это нормально, ведь на картинки в сообщениях внимание обращаешь прежде всего. У нас под жёсткий контроль попала пресса и интернет, а вот до смайлов руки не доходили, хотя сфера чувствительная и важная. Я вовсе не предлагаю штрафовать кого-то за их использование, просто это следует удалить из пакетов, которые устанавливаются на электронные устройства», — отметил в беседе с Газета.ру Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев заявлял о необходимости жёсткого контроля за компаниями и предприятия в сфере вторичной переработки мусора в России.

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