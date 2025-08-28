Словакия вновь выдает туристические визы гражданам России
Консульство Словакии в России возобновило приём заявлений на туристические визы, сообщили в визовом центре Словакии в РФ BLS International.
Ранее также сообщалось, что российским туристам и ряду других категорий заявителей теперь не требуется сдавать отпечатки пальцев при оформлении визы в Китай.
Кроме того, 31 июля стало известно, что за первое полугодие 2025 года Германия существенно увеличила число шенгенских виз, выданных гражданам России. При сохранении текущей динамики к концу года этот показатель может достигнуть или превысить «довоенный» уровень 2022 года (42,1 тыс. виз).
Немецкое издание не указывает причин роста, отмечая лишь, что он происходит на фоне продолжающихся геополитических ограничений.
