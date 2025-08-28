Словакия вновь выдает туристические визы гражданам России

28 августа 2025, 18:08

Консульство Словакии в России вновь принимает заявки на туристические визы

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Консульство Словакии в России возобновило приём заявлений на туристические визы, сообщили в визовом центре Словакии в РФ BLS International.