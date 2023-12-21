«Слово пацана»: Что делать родителям, если ребёнок попал в плохую компанию

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Психолог Татьяна Исраелян рассказала, что делать, если ребёнок попал в плохую компанию. Она сравнила подобную ситуацию с сериалом «Слово пацана», пишет «Лента.ру».
Исраелян отметила, что довольно сложно узнать у ребёнка что-то про его проблемы, так как не все дети готовы делиться с родителями личными тревогами и переживаниями. Об окружении ребёнка следует задуматься, если он много времени проводит вне дома, стал возвращаться позже, чем обычно, или же вовсе игнорирует правила, существовавшие в семьи ранее.
Также признаком плохой компании может быть проявление агрессии и раздражительности со стороны ребёнка, продолжила психолог. Когда родители могут наблюдать, как у ребёнка снижается успеваемость в школе, появляются прогулы, а ложь становится нормой даже в незначительных ситуациях.
Специалист подчеркнула, что зачастую у ребёнка появляется желание общаться с неблагополучными сверстниками из-за чувства одиночества, низкой самооценки или недостатка любви в семье.
Если родители узнали о наличии плохой компании, к активным действиям стоит приступать только после разговора с ребёнком, так как он может опасаться агрессивных действий со стороны новых друзей.
Кроме того, нужно предложить ребёнку альтернативные способы коммуникаций со сверстниками — например, посещение секций или кружков по интересам.
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Также признаком плохой компании может быть проявление агрессии и раздражительности со стороны ребёнка, продолжила психолог. Когда родители могут наблюдать, как у ребёнка снижается успеваемость в школе, появляются прогулы, а ложь становится нормой даже в незначительных ситуациях.
«Родителям надо серьезно подойти к разговору с ребенком. В первую очередь важно дать понять, что вы не будете ругать его. Наоборот, вы поддержите его в любой ситуации, потому что его любите просто за то, что он ваш ребенок», — цитирует издание слова собеседницы.
Если родители узнали о наличии плохой компании, к активным действиям стоит приступать только после разговора с ребёнком, так как он может опасаться агрессивных действий со стороны новых друзей.
«Если плохая компания появилась в школе, вначале стоит обсудить этот вопрос с учителем и администрацией школы. Можно рассмотреть вариант перевода ребенка в другое учебное заведение. Если это «дворовая» компания, будет не лишним обратиться в полицию, чтобы специалисты обратили внимание на этот случай. И настоятельно рекомендуется обратиться к психологу, чтобы помочь ребенку нетравматично выйти из этой ситуации», — посоветовала Татьяна Исраелян.
Кроме того, нужно предложить ребёнку альтернативные способы коммуникаций со сверстниками — например, посещение секций или кружков по интересам.
«Главное — проявлять понимание, искренне желать помочь, но делать это мягко, иначе ребенок будет напуган или раздражен. Окружите его любовью и заботой, чтобы он чувствовал себя любимым и в безопасности», — заключила психолог.
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Диана Аванесян