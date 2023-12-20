Психолог Зорина рассказала, как женщинам избежать предновогоднего выгорания

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Видновский клинический психолог Людмила Зорина поделилась советами по избежанию эмоционального выгорания перед Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Клинический психолог отметила, что в конце года у всех накапливается масса незаконченных дел, которые человек «пытается успеть» до Нового года.
Также Зорина подчеркнула, что Новый год является хорошим поводом, чтобы расчистить пространство, как внутреннее, так и внешнее. Она добавила, что можно написать на листе бумаги обиды, найти с чем они связаны, что вам мешает с ней расстаться и как это препятствие можно преодолеть. Это поможет эмоционально разгрузиться и шагнуть в новый год с полноценными силами.
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«Иногда всё, что на вас навалилось, совершенно невыполнимо в краткие сроки, поэтому, пожалуйста, разрешите себя не выполнять задачи в полном объёме или попросите о помощи у близких – это совершенно нормально.Женщинам кажется, что они обязаны сделать к празднику 58 блюд, чтобы гости были в восторге. Не надо делать 58 <…> Сходите в спа-салон, в парикмахерскую, на маникюр. Если будете счастливы и спокойны вы, то и вашим близким будет приятно встречать праздник рядом с вами», — поделилась психолог.
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Мира Полтева