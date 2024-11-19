Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе завершены

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
В Одинцовском суде Подмосковья заслушали позиции сторон в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе. Речь идет о землях на территории поселка «Сады Майендорф», пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.
«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — прокомментировали журналистам.В иске Генпрокуратуры указано, что ответчики должны были реконструировать памятник, расположенный на территории санатория Барвиха, однако работы выполнены неполностью, считает истец. Также говорится, что ответчики вступили в сговор, чтобы изъять рекреационные земли.
К иску привлекли администрацию Одинцовского района, а также Минфин, Росимущество и других третьих лиц.
Читайте также:
Депутат Госдумы призвал проверить угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста
Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье
Рецидивист из Лобни зарегистрировал в «резиновой» квартире 12 мигрантов
Никита Кротов