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Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье

Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.

Оказалось, что девочка ранее была знакома с мигрантом. Они вели переписку в соцсетях.



Ранее стало известно, что в Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Он похитил у сожительницы, с которой жил 1,5 года, 1 850 000 рублей. Мать мужчины вернула часть украденных средств.

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Полиция нашла 23 миллиона рублей в куче коровьего навоза
Полиция в Индии нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза
19 ноября 2024, 11:18

Фото: iStock/Clara Bastian

В Индии полиция нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза. Об этом сообщает NDTV. Вор украл их, как отмечается, из сейфа сельхозкомпании, а после отправил зятю в деревню.
По информации издания, все произошло в деревне Бадамандаруни в штате Одиша, куда полицейские из другого региона прибыли с целью разыскать украденные из офиса сельскохозяйственной компании деньги. Сотрудник этой организации вскрыл сейф, забрал порядка двух миллионов рупий (около 23 миллионов рублей) и скрылся. Полицейские выяснили, что деньги он отправил своему зятю в деревню.

Сначала правоохранители обыскали дом, а после переключились на прилегающий участок. В итоге деньги нашлись — в куче коровьего навоза. Всю сумму конфисковали.

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Рецидивист из Лобни зарегистрировал в «резиновой» квартире 12 мигрантов
19 ноября 2024, 10:36

Фото: istockphoto.com/yavorskiy

«В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России, полицейские выяснили, что в одной из квартир её ранее судимый хозяин поставил на миграционный учёт 12 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
По факту нарушения закона против хозяина квартиры завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Екатеринбурга толпа мигрантов атаковала отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию.

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#лобня
#мигранты
#полиция
#квартира
#мвд московской области
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Украинский агент признался в убийстве офицера ЧФ Транковского по заданию Киева
19 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что был завербован СБУ, чтобы убить высокопоставленного российского военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса преступника, опубликованное ФСБ.
«В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь», — рассказал задержанный.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб.

Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

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#машина
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Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге
«Е1»: в Екатеринбурге толпа мигрантов штурмом взяла отдел полиции
19 ноября 2024, 10:27

Фото: iStock/vichinterlang

В Кировском районе Екатеринбурга иностранцы атаковали отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию. Об этом информирует «Е1».
Инцидент произошел возле миграционного центра по улице Сулимова. Перед зданием собралась большая толпа иностранцев, несколько десятков человек пытались занять очередь на дактилоскопию. По словам жителей соседних домов, подобное происходит на регулярной основе.

«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек», — пояснил один из местных жителей.

В региональном МВД отметили, что в настоящее время миграционный центр работает в штатном режиме, а очереди скапливаются из-за повышенного спроса на услуги. По данным ведомства, с жалобами никто не обращался.

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#мвд
#фсб
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#услуги
#человек
#инцидент
#машины
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ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины капитана ЧФ в Севастополе
19 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Задержанная жительница Севастополя 1986 года рождения следила за Транковским по заданию украинской спецслужбы, чтобы установить его автомобиль, место его проживания и маршруты его передвижений.

Вторым исполнителем теракта оказался житель Ялты 1977 года рождения. Мужчина собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали кураторы через тайники. Далее он установил СВУ под днище автомобиля и дистанционно подорвал его, когда Транковский ехал на работу.

«По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада», — говорится в сообщении ведомства.

При этом у задержанных в гараже обнаружили еще одно взрывное устройство общей массой 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

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#автомобиль
#фсб
#преступники
#теракт
#взрыв
#маршруты
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#медики
#машины
#машина
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Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно
19 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/Andrii Lysenko

В Великобритании подростки вывели на сенсорный экран, на котором висело предупреждение об опасности на автостоянке, видео для взрослых, пишет Daily Mail.
Совет валлийской деревни Лохарн собрал 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы установить информационное табло с сенсорным экраном у прибрежной автостоянки. С помощью него водителей предупреждали о частых приливах, из-за которых стоянку затопляет.

Уточняется, что данное табло было без специальной защиты, что позволило группе местных подростков взломать экран и транслировать с помощью него порно. После того, как про инцидент узнали местные власти, то табло сразу же выключили. Вместо него была установлена фанера с надписью «Высокий прилив».

Согласно информации издания, некоторые местные жители порадовалась отключению табло, поскольку не все были рады тому, что такая огромная сумма бюджета, состоящего из их налогов, пошла на подобную вещь.

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В Дубне приезжий напал на посетителя банка и отнял у него пакет с деньгами

Учительницу будет ждать полтора года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника

На Украине солдат ВСУ отрубил голову пятилетней девочке
#жители
#инцидент
#великобритания
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В Дубне приезжий напал на посетителя банка и отнял у него пакет с деньгами
19 ноября 2024, 09:11

Фото: iStock/Andrii Lysenko

В подмосковной Дубне задержали 36-летнего приезжего из Ярославской области по подозрению в краже, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник в банке на Тверской улице подошёл к мужчине, который и вносил деньги в банкомат, схватил у него пакет с деньгами и попытался выхватить его из рук. Однако пакет порвался и часть денег упала на пол. Тогда злоумышленник ударил мужчину и похитил у него около 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В полиции пострадавший рассказал, что он собирался покупать машину и должен был внести через банкомат более 600 тысяч рублей.

Нападавшего правоохранители вычислили по записям с видеокамер, установили место его временного проживания в Дубне и задержали. Выяснилось, что ранее задержанного неоднократно судили за кражи.

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#банкоматы
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Полиция арестовала мужчину, спрятавшего тело пожилой женщины в морозильник
В Лас-Вегасе нашли останки тела пожилой женщины в холодильнике в ее доме
19 ноября 2024, 05:27

Фото: iStock/brizmaker

В Лас-Вегасе арестовали 37-летнего Дэниела Руша, подозреваемого в убийстве 68-летней Моник Гилбертсон, чьи останки обнаружили в холодильнике её дома, сообщает Las Vegas Review-Journal.
6 ноября соседи вызвали полицию, заметив, что давно не видели женщину. Полицейские вскрыли её мобильный дом и нашли там Руша и ещё одну женщину. Рядом с морозильной камерой была кровь, а внутри — тело Гилбертсон.

Руш заявил, что нашёл женщину мёртвой за столом, предположив передозировку наркотиками, пишет «Lenta.ru».

Он спрятал тело в холодильник, якобы не зная, как поступить.

Полиция выяснила, что погибшая и подозреваемый познакомились в строительном магазине, после чего Гилбертсон разрешила Рушу временно пожить у неё. Однако вскоре выгнала его за нечистоплотность.

Жена Руша рассказала, что он продавал Гилбертсон наркотики, поэтому не удивительно, что женщина погибла от передозировки.

Расследование продолжается.

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#полиция
#наркотики
#полицейские
#расследование
#смерть
#сша
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Учительницу будет ждать полтора года тюрьмы за совращение 18-летнего школьника
WCNC-TV: в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика
19 ноября 2024, 03:52

Фото: iStock/sebastianosecondi

Учительницу Соединенных Штатов Америки из штата Северная Каролина ждет полтора года в тюрьме за совращение ученика, передает WCNC-TV.
В ноябре 2023 года учительницу Габриэлу Ньюфелд возраста 27 лет арестовали. В полицию обратилась мать пострадавшего. В один день она узнала, что ее сын не посетил тренировку по регби — используя специальное приложение, она вычислила местонахождение сына. Тот был в парке.

Мать решила проверить, что отвлекает ее сына от спорта, и отправилась на место, которое указало приложение. Американка поймала Ньюфелд с поличным: та занималась сексом с 18-летним учеником в своей машине.

Полиция прибыла быстро, и учительница была арестована на месте преступления.

В дальнейшем следствие выяснило, что отношения Ньюфелд и несовершеннолетнего давно вызывали вопросы. По школе ходили слухи о возможном романе, администрация устраивала паре выговор. Суд уже установил, что ученик и учительница вступали в интимную связь не менее пяти раз.

Закон Северной Каролины запрещает сексуальный контакт между взрослым и лицом 18 лет, если оба не состоят в браке. Таким образом, Ньюфелд заслуживает тюремный срок. Женщина была приговорена к полутора годам тюрьмы, а после отбытия заключения ей предстоит еще 3 года испытательного срока.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение.

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