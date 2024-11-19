Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье

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В подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.
Оказалось, что девочка ранее была знакома с мигрантом. Они вели переписку в соцсетях.
Ранее стало известно, что в Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Он похитил у сожительницы, с которой жил 1,5 года, 1 850 000 рублей. Мать мужчины вернула часть украденных средств.
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Оказалось, что девочка ранее была знакома с мигрантом. Они вели переписку в соцсетях.
Ранее стало известно, что в Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Он похитил у сожительницы, с которой жил 1,5 года, 1 850 000 рублей. Мать мужчины вернула часть украденных средств.
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Элина Позднякова