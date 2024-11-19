Депутат Госдумы призвал проверить угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста

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В Тобольске во время поездки таксист приставил пистолет к голове ветерану СВО и угрожал выстрелить. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий призвал проверить гражданство этого водителя такси, а также уточнить наличие у него разрешения на хранение оружия. Хинштейн пояснил, что в данном происшествии усматривается статья 119 УК РФ.
По словам депутата, также необходимо выяснить, с кем таксист «заключает контракты на устранение тех, кто был в Сирии и в зоне спецоперации». Хинштейн выразил надежду, что преступник в скором времени будет задержан.
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