Рецидивист из Лобни зарегистрировал в «резиновой» квартире 12 мигрантов

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«В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России, полицейские выяснили, что в одной из квартир её ранее судимый хозяин поставил на миграционный учёт 12 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.По факту нарушения закона против хозяина квартиры завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Екатеринбурга толпа мигрантов атаковала отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию.
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