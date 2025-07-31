В Омской области мигрант сексуально домогался девочки-подростка
В Омской области мигрант домогался 16-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Инцидент произошёл в населённом пункте Магистральный. Девушка-подросток подверглась нападению со стороны незнакомого ей мужчины. Потерпевшая рассказала, что заметила злоумышленника с бутылкой в руках, когда шла по переулку. Затем мужчина догнал её и стал домогаться. Школьнице удалось вырваться и убежать к бабушке, которая вызвала полицию.
Личность мужчины была быстро установлена. Им оказался 32-летний мигрант, который законно проживает и работает на территории России. Иностранца задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
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