Cимоньян пожелала, чтобы сбылось изречение Жириновского о забытой всеми Украине

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала, чтобы сбылось высказывание Владимира Жириновского о всеми забытой Украине.
Так она прокомментировала атаку Ирана на Израиль в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как отметила Симоньян, депутат многое предчувствовал и предсказывал.
По ее словам, Жириновский ещё несколько лет назад предсказывал события, разворачивающиеся в наши дни.
Она подчеркнула, что Украине следовало бы оставит Запад в покое.
Ранее Жириновский заявил, что на Ближнем Востоке произойдут страшные события, что все забудут, что такое вообще Украина».
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По ее словам, Жириновский ещё несколько лет назад предсказывал события, разворачивающиеся в наши дни.
«Мне очень хочется надеяться, что его слова о том, что все забудут про Украину, действительно окажутся пророческими», — сказала Симоньян.
Она подчеркнула, что Украине следовало бы оставит Запад в покое.
«Отстаивайте интересы своих стран. Нас и нашу Украину оставьте в покое», — добавила она.
Ранее Жириновский заявил, что на Ближнем Востоке произойдут страшные события, что все забудут, что такое вообще Украина».
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Алёна Самарева