Слуцкий раскрыл неизвестные прогнозы Жириновского в Манеже
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в московском Манеже ранее неизданные политические прогнозы Владимира Жириновского на экспозиции «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Об этом пишет ТАСС.
Он заявил, что наследие основателя партии еще не раз удивит страну. По его мнению, многие оценки политика продолжают сбываться. Пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар рассказала, что Жириновский много лет ежедневно записывал видеокомментарии. По ее словам, архив насчитывает около 30 тысяч часов. Сейчас партия оцифровывает эти материалы и использует их в работе.
В рамках программы эксперты обсудили взгляды политика на мировые процессы. Разговор затронул экономику, демографию и суверенный курс России. Гости увидели ранее не опубликованные цитаты и фрагменты выступлений. Экспозиция продлится до 23 апреля. Организаторы оформили ее в виде символического поезда через главные этапы жизни Жириновского.
Посетителям показали более 20 арт-объектов и инсталляций. В залах собрали свыше 3 тысяч архивных материалов, включая документы, снимки и личные вещи. Часть этой коллекции публика увидела впервые. Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году.
