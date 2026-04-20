Водитель автобуса из Петербурга стал донором крови уже более 50 раз
В Петербурге водитель пассажирского автобуса №145 Фаррух Солиев регулярно сдает кровь и является почетным донором России и Санкт-Петербурга.
Известно, что мужчина родился в Таджикистане, а позже вместе с семьей переехал в Россию, где получил профессию водителя в Академии транспортных технологий и с тех пор работает в «Пассажиравтотрансе».
«Я с детства много слышал про донорство крови. Про то, как это важно — сдавать кровь и помогать людям. К этому нас с братом приучил папа Аюбджон Солиев. Он почетный донор Таджикистана», — приводит «Петербургский дневник» слова Солиева.
Мужчина регулярно сдает кровь с 2014 года, поскольку осознает, что многие люди нуждаются в донорской крови, а один донор может спасти жизни трех человек. Солиев также вовлекает в команду волонтеров здоровых, активных и неравнодушных людей.
Кроме того, он сдал кровь на типирование и вошел в Национальный регистр доноров костного мозга.
Всего 19 тысяч жителей Петербурга являются почетными донорами России, шесть тысяч жителей города награждены медалью городского правительства «Почетный донор Санкт‑Петербурга».