Водитель автобуса из Петербурга стал донором крови уже более 50 раз

20 апреля 2026, 13:31

В Петербурге водитель пассажирского автобуса №145 Фаррух Солиев регулярно сдает кровь и является почетным донором России и Санкт-Петербурга.





Известно, что мужчина родился в Таджикистане, а позже вместе с семьей переехал в Россию, где получил профессию водителя в Академии транспортных технологий и с тех пор работает в «Пассажиравтотрансе».





«Я с детства много слышал про донорство крови. Про то, как это важно — сдавать кровь и помогать людям. К этому нас с братом приучил папа Аюбджон Солиев. Он почетный донор Таджикистана», — приводит «Петербургский дневник» слова Солиева.