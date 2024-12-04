Служба помощи при ДТП обслужила более 267 тыс. подмосковных водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за 11 месяцев 2024 года помогла участникам более 133 тыс. ДТП без пострадавших. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса региона.
«С начала года сотрудники службы отработали более 133 тыс. дорожных аварий в Подмосковье, оказав консультационную помощь более 267 тысячам водителей. На горячей линии помогли оформить более 18 тыс. ДТП по европротоколу, ещё около 52 тыс. аварий – в центрах помощи», – рассказали в ведомстве.Служба помощи – единое пространство, в рамках которого работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро совершить необходимые первоочередные действия, оформить европротокол, избежать ошибок в оформлении аварий.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно немедленно позвонить по номеру 112 и провести фотофиксацию, чтобы как можно быстрее убрать транспортное средство с проезжей части и избежать повторной аварии.
Центры помощи при ДТП работают ежедневно с 8 до 20 часов в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. Адреса центров можно найти на сайте.
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Лора Луганская