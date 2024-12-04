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Служба помощи при ДТП обслужила более 267 тыс. подмосковных водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за 11 месяцев 2024 года помогла участникам более 133 тыс. ДТП без пострадавших. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса региона.
«С начала года сотрудники службы отработали более 133 тыс. дорожных аварий в Подмосковье, оказав консультационную помощь более 267 тысячам водителей. На горячей линии помогли оформить более 18 тыс. ДТП по европротоколу, ещё около 52 тыс. аварий – в центрах помощи», – рассказали в ведомстве.
Служба помощи – единое пространство, в рамках которого работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро совершить необходимые первоочередные действия, оформить европротокол, избежать ошибок в оформлении аварий.



Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно немедленно позвонить по номеру 112 и провести фотофиксацию, чтобы как можно быстрее убрать транспортное средство с проезжей части и избежать повторной аварии.

Центры помощи при ДТП работают ежедневно с 8 до 20 часов в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. Адреса центров можно найти на сайте.

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Метро и МЦД-5 в Мытищи в 2025: последние новости, когда откроют
04 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto / spacedrone808

Мытищи — один из самых динамично развивающихся городов Подмосковья, активно интегрирующийся в транспортную инфраструктуру Москвы. Развитие системы метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) в этом районе оказывает значительное влияние на улучшение транспортной доступности, сокращение времени в пути и повышение комфорта для жителей и гостей города. «Радио 1» расскажет про метро и МЦД в Мытищи в 2025 году.

Последние новости про метро в Мытищи


16 февраля 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о процессе интеграции столичного метро в Подмосковье. Он отметил, что хотя эта работа движется медленно, она всё-таки продвигается, и область активно взаимодействует с Москвой для реализации этих проектов, несмотря на значительные финансовые затраты.

Говоря о МЦД, Воробьев подчеркнул, что это более выгодное решение, чем строительство подземки, учитывая высокие затраты на её создание.

Кроме того, губернатор Московской области сообщил, что есть планы построить метро в Мытищах. По его словам, жители регулярно поднимают этот вопрос на встречах, выражая надежду на реализацию проекта.

Воробьев подчеркнул, что власти будут продолжать работать над этим вопросом с Москвой, стремясь найти оптимальное решение, которое будет удобно как для жителей Подмосковья, так и для москвичей.

Планируют ли делать метро в Мытищах


Строительство станции метро «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии, которое планировалось в Мытищах, отложено. В 2019 году заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял, что работы начнутся после 2023 года. Однако спустя несколько месяцев власти сообщили, что продолжение линии в Московскую область не решит транспортные проблемы, а развивать пропускную способность метрополитена на этом направлении невозможно.

Вместо строительства метро власти решили сосредоточиться на улучшении железнодорожного пригородного сообщения. Тем не менее, вопрос строительства метро вновь стал актуальным. В 2023 году жители Мытищ создали Telegram-канал «Мытищи за метро» и начали сбор подписей за реализацию проекта.

Однако, согласно программе Московского метрополитена на 2023 год, строительство станции «Челобитьево» в Мытищах не предусмотрено. На 2024 год проектирование станции приостановлено.

Фото: istockphoto / aapsky

Что такое МЦД-5


МЦД-5 — это проект пятой линии Московских центральных диаметров (МЦД), которая должна была соединить Ярославский и Павелецкий вокзалы в Москве, проходя через различные населённые пункты Московской области.

МЦД-5 является частью программы развития транспортной инфраструктуры в столичном регионе, направленной на улучшение пригородного и межрегионального сообщения.

Первоначально запуск МЦД-5 был запланирован на 2028 год, но в 2024 году проект был заморожен на неопределённый срок. Причины приостановки не раскрыты, однако известно, что решение о дальнейшем развитии маршрута и его параметрах будет принято после 2024 года.

Схема МЦД-5


 Схема МЦД-5 (фото: mcd.mosmetro.ru)

Однако маршрут и его параметры могут измениться.

На МЦД-5 89 километров длины диаметра и 39 станции, 11 из которых с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.

Особенности строительства МЦД-5


МЦД-5 улучшит доступность для жителей и гостей Москвы, обеспечив удобные транспортные связи с ключевыми объектами города. Новый маршрут улучшит доступность к 45 школам, 29 паркам, 24 музеям и 18 институтам.

С МЦД-5 станет проще добираться до парков «Сокольники», Люблинский и до музея-заповедника «Царицыно».

Кроме того, МЦД-5 поможет разгрузить участки Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий московского метро, обеспечив более эффективное движение пассажиров и улучшение транспортной инфраструктуры города.

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Синоптик Варакин рассказал о климатических особенностях первых недель зимы
Синоптик Варакин: до середины декабря сильных похолоданий не ожидается
04 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/vansmuk

По словам синоптиков, в этом году температура воздуха на несколько градусов выше климатической нормы. Кого-то это радует, кого-то, наоборот, расстраивает.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что все первые дни декабря, температура в Москве и области превышает климатические нормы на 4 градуса.

«С 5 по 8 декабря температура придет в норму по климату, то есть уже будет и днем, и ночью отрицательная температура. К тому же, не будет осадков, только ветер и снежок. Вот это особенность предстоящих дней», — сказал он.

По его словам, 7 декабря будет снег, а по температуре от -1 до -3 днем.

«-4 и -9 градусов будет 6 декабря, но без осадков. Начиная с 5 декабря ожидается сильная гололедица», — сообщил синоптик.

Он добавил, что до середины декабря сильных похолоданий не ожидается.

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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин
04 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock/vansmuk

Свыше 4 тысяч автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на штрафные стоянки с улиц за неделю переместили 4003 автомобиля — четыре больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего неправильно припаркованных машин — 422 — эвакуировали в Ленинском городском округе. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 365 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи с 302 эвакуированными машинами, а четвёртое и пятое места заняли Химки и Балашиха, откуда на штрафстоянки отправили 281 и 270 автомобилей соответственно.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или онлайн — через мобильное приложение «112 МО» либо через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#московская область
#подмосковье
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Суд взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Хотина 14,1 млрд руб в пользу Россельхозбанка
04 декабря 2024, 12:38

Фото: iStock/ Michał Chodyra

Коптевский районный суд столицы РФ взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка, сообщили в Телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря 2024 г. удовлетворены исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — говорилось в сообщении.

В рамках дела с Алексея Хотина взыскали 14,1 миллиарда рублей, а ещё госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

В апреле 2018 года Алексея Хотина задержали и поместили под домашний арест. В марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы приговорил бизнесмена к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По информации следствия, в 2014 году Алексей Хотин принял решение похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.

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#суд
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В лесах Подмосковья с начала года заблудились более 600 человек
04 декабря 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

627 человек заблудились в лесах на территории Московской области с начала текущего года, всех их удалось живыми, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«С начала 2024 года мы получили звонки от 627 человек, которые заблудились в лесу. С просьбой помочь найти дорогу домой звонили либо сами потерявшиеся, либо их родственники и соседи. К счастью, все вернулись к своим родным», — цитируются в сообщении слова главы Комлесхоза области Евгения Агулова.
Отмечается, что с сентября по ноябрь в подмосковных лесах заблудились 63 человека: 27 мужчин, 26 женщин и десять детей. Большинство заблудившихся были одеты в неяркую одежду или камуфляж, что затрудняло поиски.

В ведомстве напомнили, что для похода в лес следует выбирать яркую одежду, а также обязательно брать с собой полностью заряженный телефон, воду и набор необходимых лекарств. Кроме того, рекомендуется рассказать родным или соседям, куда вы идёте.

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#московская область
#подмосковье
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В Москве прогнозируют снегопады
Синоптик Ильин: на следующей неделе Москву накроют снегопады из-за циклона
04 декабря 2024, 12:14

Фото: iStock/Pavel Byrkin

В Москве на следующей неделе ожидаются снегопады из-за атлантического циклона. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, первый сильный снегопад накроет столицу уже в воскресенье, выпадет до 10 см покрова.
«К выходным начнет сказываться влияние очередного атлантического антициклона, который станет «долгожителем». Он принесет осадки — снег. Наиболее сильный снег будем ждать в воскресенье, выпадет от 5 до 10 см свежего снега по области и в Москве. Снегопады сохранятся и на следующей неделе», — поделился он в беседе с RT.
Тем временем климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что сильные морозы до -40 градусов навсегда остались в прошлом, зимы стали теплее. В комментарии для АГН «Москва» он заметил, что глобальная температура продолжает ускоренно расти.

Эксперт подчеркнул, что ничего хорошего в потеплении зим нет, так как это грозит «серьезными последствиями». По его информации, даже морозы в -30 могут больше никогда не наступить.

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#осадки
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#морозы
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На МЦК и линиях МЦД обработали от наледи более 740 км контактного провода
04 декабря 2024, 12:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

741 километр контактного провода на линиях МДЦ и МЦК обработали от наледи в преддверии минусовых температур, работы проводились по ночам, чтобы не мешать движению поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Обработка проводилась при помощи отечественного устройства. Оно закрепляется на платформу специального подвижного состава и, перемещаясь вдоль контактной сети, равномерно наносит на провод антиобледенительную жидкость без снятия напряжения», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что в Мосузле провели обработку от наледи ещё около 356 км контактного провода станционных путей, где проводится отстой составов.

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#электрички
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Жителям посёлка Загорянский ограничили подачу воды за многомесячные долги
04 декабря 2024, 11:48

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В посёлке Загорянский городского округа Щёлково ограничили водоснабжение домовладельцам, не оплачивавшим эту услугу несколько месяцев. Ограничения затронули частные дома на улицах Московской и Гоголя, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Некоторые дачники, вернувшись весной на свои участки, могут столкнуться с отсутствием воды для полива и бытовых нужд. Ресурсоснабжающая организация пошла на крайние меры, ограничив подачу воды должникам до тонкой струйки, так как многочисленные предупреждения о неуплате оставались без ответа. Ограничения вводились с участием бригады водопроводной службы и контролёров», – говорится в сообщении.
Восстановить водоснабжение теперь можно только после полного погашения задолженности, включающей пени и расходы на отключение и подключение ресурса.

В министерстве также рассказали, как вводятся ограничения и санкции. При несвоевременной оплате водопользователю начисляются пени. Далее ему приостанавливают или ограничивают услуги и передают материалы в суд. В работе с должниками применяют и более жёсткие меры воздействия – арест банковских счетов и изъятие имущества, в том числе автомобилей.

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В Подмосковье обработали от наледи 2 тыс. км опасных участков дорог
04 декабря 2024, 11:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Противогололёдную обработку провели на двух тысячах километров опасных участков дорог в Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ночью в столичном регионе пошёл небольшой снег, в связи с этим противогололёдными материалами были превентивно обработаны 2 тысячи км опасных участков дорог. В работах задействовали свыше 270 комбинированных дорожных машин», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что дорожные службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации и принимают меры по мере необходимости. Обработка от снега и льда проводится в первую очередь на трассах с интенсивным движением и на опасных участках — эстакадах, мостах и съездах.

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#минтранс мо
#дороги
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#обработка
#подмосковье
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