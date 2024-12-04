В Подмосковье обработали от наледи 2 тыс. км опасных участков дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Противогололёдную обработку провели на двух тысячах километров опасных участков дорог в Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ночью в столичном регионе пошёл небольшой снег, в связи с этим противогололёдными материалами были превентивно обработаны 2 тысячи км опасных участков дорог. В работах задействовали свыше 270 комбинированных дорожных машин», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что дорожные службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации и принимают меры по мере необходимости. Обработка от снега и льда проводится в первую очередь на трассах с интенсивным движением и на опасных участках — эстакадах, мостах и съездах.
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