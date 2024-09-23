Служба помощи при ДТП в Московской области помогла участникам более 2,8 тысячи аварий

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На прошлой неделе на горячую линию службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 2863 обращения от участников ДТП, что на 281 случай больше, чем на предыдущей неделе, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Читайте также:
В России стартовал детский конкурс чтецов стихов по ПДД
Испанский пилот «Феррари» Сайнс попал в аварию на квалификации «Формулы-1»
В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой
Дайана Хусинова