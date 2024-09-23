Служба помощи при ДТП в Московской области помогла участникам более 2,8 тысячи аварий

Около трёх тысяч фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также баков для сбора текстиля планируется установить на территории Московской области. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.