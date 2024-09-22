Испанский пилот «Феррари» Сайнс попал в аварии на квалификации «Формулы-1»

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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию во время квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Сингапура. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что соревнование проходит на трассе «Марина-Бей» в городе.
По данным издания, ДТП случилось в третьей части квалификации, когда Сайнс не справился с управлением на одном из поворотом перед стартовой прямой. Гонщика занесло и он ударился задней частью болида об барьер, после чего квалификацию остановили красными флагами.
Ранее сообщалось, что президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры, заявив, что спорт должен быть вне политики. Он отметил, что выступил бы в поддержку любой страны, оказавшейся в подобном положении. Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.
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