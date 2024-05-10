«Талисман»: сапёр рассказал о прибежавшем к бойцам СВО щенке Пуля

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Трёхмесячный щенок по кличке Пуля пришёл к бойцам СВО и стал талисманом для сапёра из Ивановской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Старший сапёр Алексей Прытков в беседе с каналом рассказал, пришедший в полевой лагерь щенок был очень истощен. Военные омыли его, отогрели, накормили и дали прозвище. Пёс очень привязался к Алексею: спал с ним вместе, ездил рядом, когда бойцы меняли дислокацию, верно ждал с поля боя.
В прошлом году военный получил серьёзное ранение конечностей, из-за чего ему пришлось ампутировать ноги, а руки сейчас восстанавливают с помощью специальных аппаратов. Пока Алексей находился в госпитале собачка почти ничего не ела и постоянно лежала рядом с бронежилетом хозяина.
Когда Алексей вернулся домой в Ивановскую область, он связался с товарищами и попросил направить Пулю к себе. Щенок преодолел тысячи километров, чтобы наконец воссоединиться с хозяином. Пуля подружилась с девушкой Алексея и его родителями.
Мужчина считает собаку своим талисманом, поскольку она принесла ему удачу: он смог выжить после ранения.
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В прошлом году военный получил серьёзное ранение конечностей, из-за чего ему пришлось ампутировать ноги, а руки сейчас восстанавливают с помощью специальных аппаратов. Пока Алексей находился в госпитале собачка почти ничего не ела и постоянно лежала рядом с бронежилетом хозяина.
Когда Алексей вернулся домой в Ивановскую область, он связался с товарищами и попросил направить Пулю к себе. Щенок преодолел тысячи километров, чтобы наконец воссоединиться с хозяином. Пуля подружилась с девушкой Алексея и его родителями.
Мужчина считает собаку своим талисманом, поскольку она принесла ему удачу: он смог выжить после ранения.
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Анастасия Чинкова