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«Талисман»: сапёр рассказал о прибежавшем к бойцам СВО щенке Пуля

Сапёр Прытков рассказал о щенке Пуля, прибежавшем к бойцам в зоне СВО
10 мая 2024, 19:39
Фото: iStock/Golser

Фото: iStock/Golser

Трёхмесячный щенок по кличке Пуля пришёл к бойцам СВО и стал талисманом для сапёра из Ивановской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Старший сапёр Алексей Прытков в беседе с каналом рассказал, пришедший в полевой лагерь щенок был очень истощен. Военные омыли его, отогрели, накормили и дали прозвище. Пёс очень привязался к Алексею: спал с ним вместе, ездил рядом, когда бойцы меняли дислокацию, верно ждал с поля боя.

В прошлом году военный получил серьёзное ранение конечностей, из-за чего ему пришлось ампутировать ноги, а руки сейчас восстанавливают с помощью специальных аппаратов. Пока Алексей находился в госпитале собачка почти ничего не ела и постоянно лежала рядом с бронежилетом хозяина.



Когда Алексей вернулся домой в Ивановскую область, он связался с товарищами и попросил направить Пулю к себе. Щенок преодолел тысячи километров, чтобы наконец воссоединиться с хозяином. Пуля подружилась с девушкой Алексея и его родителями.

Мужчина считает собаку своим талисманом, поскольку она принесла ему удачу: он смог выжить после ранения.

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#собака
#сво
#военные
#ранение
ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Запорожской области
ВС РФ поразили ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 в Гуляйполе
10 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в Запорожской области. Об этом силовые структуры сообщили РИА Новости.
Отмечается, что удар был нанесён российским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» в районе населённого пункта Гуляйполе.

По заявлениям главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВС РФ с начала года уничтожили пять комплексов Patriot.

Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и других населённых пунктов Харьковской области. До этого Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в регионе.

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Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16
Reuters: Киев получит первые истребители F-16 в июне-июле 2024 года
10 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Воздушные силы Украины получат первые американские истребители F-16 Fighting Falcon уже в июне-июле этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом не уточняется, какая именно страна передаст самолёты. О готовности поставить ВСУ технику ранее заявляли Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что российские самолёты фронтовой авиации намного превосходят обещанные Киеву истребители F-16. По его словам, американские истребители – это хорошая техника, однако российские самолёты имеют более высокие боевые возможности. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».

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#украина
#поставки
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Зеленский: ВС РФ начали наступление в Харьковской области
10 мая 2024, 18:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы начали наступление в Харьковской области, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления, отрывок из которого публикует «Страна.ua».
По словам украинского лидера, Вооружённые силы РФ пошли в наступление на севере Харьковской области. Зеленский заявил, что ВСУ ждали этого и пока что сдерживают российскую армию.

При этом Зеленский подчеркнул, что не имеет представления о том, какие резервы ВС РФ готовы задействовать при наступлении на этом направлении.

Ранее российские военкоры сообщали, что в Харьковской области украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#сво
#всу
#вс рф
#харьковская область
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США анонсируют новый пакет военной помощи Украине
Politico: США выделят дополнительно $400 млн военной помощи Украине
10 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что объявление о новом пакете помощи для киевского режима состоится «как раз в тот момент, когда Россия начала крупное наступление на Харьков». По данным источника, в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#украина
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#доллар
#спецоперация
#харьков
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Россия удивила ответом на американское оружие на Украине
BI: Россия создает помехи американскому оружию на Украине при помощи РЭБ
10 мая 2024, 17:43

Фото: iStock/donfiore

ВС России эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Business Insider.
Украинская армия за период всех боевых действий применяла американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Но при этом широко используемая российская РЭБ регулярно снижает эффективность данного оружия.

В материале статьи указывается, что военнослужащие ВС РФ, вероятно, проявляют усиленный интерес к использованию средств РЭБ в бою, особенно за последний год.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.

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#оружие
#армия
#вс рф
#минобороны
#вооружения
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Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину
10 мая 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у Альянса планов отправлять войска на Украину. Свой комментарий Пушков написал в Telegram-канале.
Пушков отметил, что заявление Столтенберга является реакцией на последнее предупреждение РФ — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия. По словам сенатора, Западу следует осознавать последствия отправки своих войск на Украину.

Он добавил, что лучше не делать такой шаг.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

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#президент
#нато
#макрон
#рф
#пушков
#украина
#спецоперация
#военные
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На Украине заявили, что Вашингтон мешает Киеву одержать победу в СВО
Генерал ВСУ Романенко: США заставляют союзников сдвигать сроки поставок F-16
10 мая 2024, 17:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Соединённые Штаты давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16, с таким заявлением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для «Фабрика новостей».
«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — сообщил Романенко.

По его словам, поставки западных истребителей можно было начать ещё в прошлом году, однако, Соединённые Штаты продолжают отодвигать сроки, запланировав начало поставок уже на осень.

Романенко убеждён, что именно Вашингтон заставляет союзников Киева в Европе отодвигать сроки поставок, попутно делая публичные заявления о необходимости поддержки Украины.

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#всу
#сво
#сша
#европа
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Наступит критическая фаза: На Украине предрекли скорый провал ВСУ
Павлюк: Критическая фаза конфликта на Украине наступит через два месяца
10 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Следующие два месяца станут критически важными для ВСУ на полях спецоперации, об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для The Economist.
«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Павлюк.

По словам украинского генерала, новый пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки только начинает прибывать на поля спецоперации, чем успешно пользуются Вооружённые силы РФ.

Павлюк также подчеркнул, что украинская армия испытывает дефицит в технике и боеприпасах, а не в личном составе.

Ранее российские военкоры сообщили, что на Харьковском направлении боевики ВСУ добровольно сдаются в плен ВС РФ.

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#сво
#вс рф
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РВ: Украинские боевики сдаются в плен ВС РФ в Харьковской области
10 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские солдаты сдаются в российский плен на Харьковском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры публикуют фото боевиков Вооружённых сил Украины, которые приняли решение сдаться в плен наступающей российской армии.

Ранее РВ также писал, что Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в Харьковской области. ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
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