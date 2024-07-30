В Великобритании собака раньше врачей обнаружила раковую опухоль и спасла хозяина

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В Великобритании собака по кличке Джесси почуяла раковую опухоль у 65-летнего хозяина раньше, чем он узнал о своей болезни от медиков, чем и спасла ему жизнь. Об этом пишет Daily Mail.
Марк Аллен заметил странное поведение своего питомца в 2016 году. Собака стала ластиться к хозяину намного чаще, чем обычно. Причину такого поведения он узнал лишь через год, когда заметил полип в носу и обратился к лору.
Во время приема у врача он и вспомнил, что собаки могут чуять онкологические и сердечные заболевания.
По словам Аллена, когда ему пришли положительные анализы, он уже знал, что у него рак. Из-за поздней стадии рак поразил половину лица и мужчине пришлось перенести крайне сложную операцию длиной в 10 часов. Ему заменили скулу на фрагмент тазовой кости, вставили титановые пластины в челюсть, а небо и горло заменили тканями из брюшной полости. Аллену также удалили глазницу, лимфоузлы и слюнные железы.
Хозяин Джесси утверждает, что, если бы ему не сделали операцию, он бы прожил еще лишь несколько недель, а обратился к врачу он благодаря собаке.
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Во время приема у врача он и вспомнил, что собаки могут чуять онкологические и сердечные заболевания.
По словам Аллена, когда ему пришли положительные анализы, он уже знал, что у него рак. Из-за поздней стадии рак поразил половину лица и мужчине пришлось перенести крайне сложную операцию длиной в 10 часов. Ему заменили скулу на фрагмент тазовой кости, вставили титановые пластины в челюсть, а небо и горло заменили тканями из брюшной полости. Аллену также удалили глазницу, лимфоузлы и слюнные железы.
Хозяин Джесси утверждает, что, если бы ему не сделали операцию, он бы прожил еще лишь несколько недель, а обратился к врачу он благодаря собаке.
«Она была невероятна», — вспоминает мужчина.Джесси умерла в 2019 году.
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Данил Пономарев