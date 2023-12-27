Слёт подмосковных студенческих педагогических отрядов прошел в Клину

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
В Подмосковье прошел слёт студенческих педагогических отрядов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Мероприятие проходило на базе клинского МАУ «Горизонт».
В слете приняли участие 120 выпускников трехмесячной школы вожатых, для которых это мероприятия является финальным этапом.
Стоит отметить, что в рамках форума участники готовили номера, посещали вечерние мероприятия и слушали лекции. Кроме этого, в конце их ждал экзамен, с которым ребята справились на отлично и получат свидетельство государственного образца.
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В слете приняли участие 120 выпускников трехмесячной школы вожатых, для которых это мероприятия является финальным этапом.
«Слет студенческих педагогических отрядов Московской области — это уникальное событие, объединяющее молодежь, готовую творчески подойти к вопросам воспитания и образования. <…> Это место, где зарождаются новые идеи, происходит обмен энергией и опытом, где мы можем раскрыть свой потенциал, чтобы преобразить образовательную среду. Это возможность не только учиться, но и создавать круг людей, где каждый может найти поддержку и вдохновение.<…> » — поделился руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
Стоит отметить, что в рамках форума участники готовили номера, посещали вечерние мероприятия и слушали лекции. Кроме этого, в конце их ждал экзамен, с которым ребята справились на отлично и получат свидетельство государственного образца.
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Мира Полтева