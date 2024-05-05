Слёзы и эмоциональная подавленность: Сексолог объяснил истерики после секса

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Плачь после полового акта — это нормальная реакция организма.
Почему так происходит — в беседе с «Газета.ru» объяснила сексолог, ментор и женский наставник Вероника Максимова.
По словам эксперта, слёзы после секса могут быть результатом накопившейся эмоциональной подавленности и волнения. Однако, плачь также может выступать выражением сексуального темперамента и раската эмоций. Иными словами, плакать партнёр может и от удовольствия.
Особо эмоциональным людям слёзы могут помогать вернуться в «реальный мир» после пережитого физического и эмоционального экстаза.
В то же время, если человеку с детства внушали, что секс — занятие постыдное и греховное, при половом акте он может испытывать чувство вины. В этом случае слёзы будут абсолютно нормальным проявлением подавляемых эмоций.
После секса человек может плакать, если в прошлом он пережил негативный опыт, связанный с интимной жизнью.
Максимова заключила, что слёзы после секса — совершенно нормальное проявление человеческих эмоций. Важно выяснить, на что таким образом реагируете именно вы, и постараться проработать эту проблему.
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По словам эксперта, слёзы после секса могут быть результатом накопившейся эмоциональной подавленности и волнения. Однако, плачь также может выступать выражением сексуального темперамента и раската эмоций. Иными словами, плакать партнёр может и от удовольствия.
Особо эмоциональным людям слёзы могут помогать вернуться в «реальный мир» после пережитого физического и эмоционального экстаза.
В то же время, если человеку с детства внушали, что секс — занятие постыдное и греховное, при половом акте он может испытывать чувство вины. В этом случае слёзы будут абсолютно нормальным проявлением подавляемых эмоций.
После секса человек может плакать, если в прошлом он пережил негативный опыт, связанный с интимной жизнью.
Максимова заключила, что слёзы после секса — совершенно нормальное проявление человеческих эмоций. Важно выяснить, на что таким образом реагируете именно вы, и постараться проработать эту проблему.
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Евгения Парфентьева