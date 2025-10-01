Подросток продал почку за iPhone и очень пожалел об этом
В Китае вновь подняли историю 31-летнего Ван Шанкуня. В 2011 году 17-летний юноша из бедной семьи в провинции Аньхой решился продать почку, чтобы купить iPhone 4 и iPad 2. Об этом пишет издание The Thaiger.
Молодой человек откликнулся на объявление подпольных торговцев органами в соцсети. Те утверждали, что человек может обойтись одной почкой, и предложили за орган 20 тысяч юаней. Ван получил деньги и приобрёл технику.
После нестерильной операции у парня развилось тяжёлое воспаление. Единственная почка отказала. В 2012 году суд обязал нелегальных торговцев выплатить семье Вана 1,48 миллиона юаней. Однако это не исправило ситуацию — повреждение органа стало необратимым.
Сейчас 31-летний Ван имеет третью группу инвалидности. Он не может работать, регулярно проходит диализ и испытывает проблемы со здоровьем, включая слабость и гематурию.
