Подросток продал почку за iPhone и очень пожалел об этом

01 октября 2025, 10:19

В Китае возобновилось обсуждение дела о продаже почки для покупки техники Apple

Фото: Istock/valiantsin suprunovich

В Китае вновь подняли историю 31-летнего Ван Шанкуня. В 2011 году 17-летний юноша из бедной семьи в провинции Аньхой решился продать почку, чтобы купить iPhone 4 и iPad 2. Об этом пишет издание The Thaiger.