Bloomberg: в Apple отказались от выпуска шлема Vision Pro ради умных очков
Американская корпорация Apple активизировала работу над новым проектом — легкими умными очками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Ранее ходили слухи о выходе бюджетной версии шлема Vision Pro, стоимость которого составляет 3500 долларов (около 284 тысяч рублей). Однако в Apple приняли решение отказаться от этой идеи и сосредоточиться на создании смарт-очков нового формата. По данным источников, девайс оснастят камерами для фото- и видеосъемки, микрофонами для звонков и функциями искусственного интеллекта.
Изначально компания планировала завершить разработку подобного гаджета еще в 2018 году, но проект был отложен. Сейчас в корпорации уверены, что устройство может стать востребованным и превратиться в модный аксессуар — с возможностью подбора различных оправ и линз. Основными конкурентами для Apple станут умные очки от Meta и Ray-Ban, которые уже выпустили несколько моделей к середине 2025 года. Точные сроки выхода новинки пока неизвестны.
