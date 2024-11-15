Смена имиджа: премьер-министр Армении попрощался с бородой

Никол Пашинян (РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить имидж, сбрив бороду, которую он носил с 2018 года, когда активно участвовал в акциях протеста, приведших его к власти.
Видео трансформации, где сначала он с бородой, а затем гладко выбритый подмигивает в камеру, Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее Пашинян отметил, что у армянского общества, по его мнению, сформировалась психология «подданного», что ведет к стремлению избавиться от государства. Он связал это с историческим опытом, когда Армения на протяжении 600 лет находилась в составе государств, которые армянам были «навязаны», а не созданы ими самими.
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«Привет, седая борода», — гласит подпись к видео.
Ранее Пашинян отметил, что у армянского общества, по его мнению, сформировалась психология «подданного», что ведет к стремлению избавиться от государства. Он связал это с историческим опытом, когда Армения на протяжении 600 лет находилась в составе государств, которые армянам были «навязаны», а не созданы ими самими.
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Мария Моисеева