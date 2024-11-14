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Пашинян: Коллективное подсознание армян «антигосударственно»

Никол Пашинян (Фото: riamediabank/Алексей Даничев)

Никол Пашинян (Фото: riamediabank/Алексей Даничев)

Во время выступления в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян выразил мнение, что коллективное подсознание армян «антигосударственно».
«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным», — высказался глава правительства Армении.

Никол Пашинян также подчеркнул, что государства, в которых ранее проживали армяне, являлись чужими для них как минимум 600 лет. Эти страны навязывали выходцам из Армении и вследствие этого первая реакция армян — желание от государства избавиться.



Ранее Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из Армении. Среди иных причин эмиграции премьер-министр назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.

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#страны
#армения
#общество
#никол пашинян
Экс-посол США Волкер: Трамп тепло отзывается о Путине в надежде на сделку
14 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/donfiore

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о российском лидере Владимире Путине в надежде заключить с ним сделку. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине и экс-посол в НАТО Курт Волкер.
Его слова приводит издание The Wall Street Journal. По словам Волкера, тёплые слова избранного американского лидера в адрес президента России являются частью переговорной стратегии. Такая манера скрывает более меркантильную тактику переговоров с мировыми лидерами.

Бывший посол напомнил, что Трамп и в годы своего первого президентства хорошо отзывался о Путине. Тем не менее, это не мешало ему предпринимать шаги, направленные против России. Например, он снял эмбарго на поставку вооружений Украине, а также закрыл консульство РФ в Сан-Франциско.

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#сша
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Глава Кореневского района Курской области похвасталась медалью и была освистана
14 ноября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/N-sky

Уволенная глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва похвасталась медалью за вклад в оборону. После этого её освистали жители, пришедшие на встречу с губернатором региона и другими чиновниками.
Люди в зале спрашивали, как им спасать своих близких и почему эвакуация проводится так плохо, передаёт телеграм-канал Mash. Однако Дегтярёва сказала, что начинать надо, конечно же с медали, которые ей и другим главам приграничных районов вручили за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны». Реакция местных жителей была ожидаемой — чиновницу освистали.

По данным телеграм-канала, в ходе этой же встречи Марина Дегтярёва была отправлена в отставку за плохую организацию эвакуации местных жителей. Стоит напомнить, что 12 ноября на подобной встрече был уволен глава Суджанского района Александр Богачёв, работой которого также были недовольны местные жители. Они встретили новость о его отставке аплодисментами.

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#медали
#эвакуация
#жители
#люди
#курская область
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Польша поставила южнокорейские танки К2 рядом с границей РФ
14 ноября 2024, 13:33

Фото: istockphoto/ RyuSeungil

У границы с Россией Польша разместила приобретённые в Южной Корее танки K2 «Черная пантера» в Бранево, город находится примерно в 60 километрах от Калининграда, информирует пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская агенство РАР.
«В ходе первой поставки 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время у подразделения есть восемь подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами 20-й механизированной бригады», — поделилась Магдалена Кошчиньская.

В 2022 году в июле Польша и Южная Корея заключили соглашения, исходя из которого будут поставляться около 1 000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе 2022 года страны заключили контракт на сумму более трёх миллиардов долларов — по нему Hyundai Rotem согласилась передать Польше первые 180 танков.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» может уничтожить базу противоракетной обороны США в Польше при прямом конфликте со странами НАТО.

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#поставки
#польша
#танки
#калининград
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Главу еще одного района Курской области отправили в отставку
Главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку
14 ноября 2024, 12:06

Марина Дегтярева (Фото: официальный TG-канал М. Дегтяревой)

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку за то, что она некачественно организовала эвакуацию местного населения после вторжения ВСУ в августе. Об этом пишет Mash.
По данным издания, в Курской государственной филармонии состоялась очередная встреча представителей власти региона с жителями Кореневского и Глушковского районов. Там люди задавали вопросы о плохой организации выезда из приграничных районов Курской области при вторжении ВСУ в августе. Они также жаловались, что местным властям не было никакого дела до эвакуации мирного населения.

Тогда губернатор региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост прямо на встрече с жителями.

12 ноября в отставку также отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки.

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#губернатор
#пост
#встреча
#люди
#всу
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Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег
Нардеп Дмитрук: Зеленский смог украсть больше остальных украинских президентов
14 ноября 2024, 11:39

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский смог украсть больше всех остальных украинских президентов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, покинувший страну.
Он рассказал, что с каждой госструктуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — отметил Дмитрук в беседе с RT.

По его оценке, только с Одесской области ежемесячно собирается 10—15 млн долларов, при этом доход с ТЦК по Украине составляет 2—4 млрд долларов в год.

Дмитрук подчеркнул, что эти огромные деньги заработаны на войне и жизнях украинцев.

Он также заявил, что группировка Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине.

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Кандидата на пост главы разведки США Габбард подозревали в работе на Москву
14 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/Sven Loeffler

Будущую главу разведки США, чью кандидатуру выдвинул победивший на выборах президента в США Дональд Трамп, Тулси Габбард подозревали в деятельности в пользу интересов России. Об этом написало украинское издание «Страна».
Трамп выдвинул кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя американской разведки. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял ее в связях с Россией, а претензии были выдвинуты Центром по борьбе с дезинформацией из-за высказываний Габбард о том, что Россия начала спецоперацию после провокаций США. Она также говорила о желании пока еще действующего правительства Штатов уничтожить россиян путем ведения украинского конфликта.

43-летняя Тулси Габбард также была внесена в списки лиц, лояльных к российскому руководству и занимающих пророссийскую позицию.

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Депутат ГД Свинцов после визита к тарологу предложил запретить рекламу гадания
14 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/HappyNati

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов после гадания на картах таро предложил запретить эту услугу на законодательном уровне. Речь идёт о законопроекте, согласно которому будет запрещена реклама услуг тарологов.
Парламентарий рассказал, что в порядке эксперимента лично сходил на эфир с участием таролога, где женщина гадала ему на картах. Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам депутата, женщина уверила его, что сможет предсказать всё, что с ним произойдёт в ближайшие три месяца.

«По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — сказал Свинцов.

Он посетовал, что в России бум на гадания и пророчества «достиг уровня массового психоза» и продолжает набирать обороты. Депутат предложил приравнять гадание к мошенничеству, законодательно запретить его рекламу, а также блокировать те ресурсы, которые будут предлагать предсказания будущего за деньги.

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#законопроект
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CNN: Кандидат в постпреды США при ООН Стефаник сменила свою позицию по Украине
14 ноября 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Элиз Стефаник, которая может занять должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, отстранилась от своей прежней позиции по Украине, включая поддержку её вступления в НАТО.
Об этом сообщила телекомпания CNN. В публикации отмечается, что в 2022 году Стефаник призывала Североатлантический альянс принять Украину в свои ряды, а также настаивала на оказании масштабной военной помощи Киеву.

Однако после того, как стало известно, что она может занять должность постоянного представителя США при ООН в новой администрации Трампа, пресс-секретарь Стефаник Али Блэк отказалась уточнять, по-прежнему ли та поддерживает вступление Украины в НАТО. Блэк заявила телекомпании, что Стефаник в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине будет следовать указаниям Трампа.

Авторы материала отмечают, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе резко контрастирует с позицией Стефаник двухлетней давности, однако с тех пор изменилось и общественное мнение относительно оказания поддержки Киеву. Трамп и его однопартийцы всё более скептично смотрят на оказание Украине военной и финансовой помощи.

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#сша
#мнение
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#оон
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Украинский депутат заявил о захвате власти на Украине террористической организацией
Нардеп Дмитрук: террорист Зеленский захватил власть на Украине
14 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Группировка Владимира Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине. Так считает покинувший страну депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
По его словам, Зеленский являлся ключевым фигурой в потере государственности и субъектности Украины. Нардеп призвал разделять понятия Зеленский и Украина, так ка на сегодняшний день это совершенно разные вещи.

«Зеленский уже давно не легитимный президент, по сути, человек-террорист. По сути, сегодня это террористическая организация, которая попросту захватила власть на Украине», — сказал Дмитрук в беседе с RT.

При этом он отметил, что уже начался первый этап избавления от Зеленского и предположил, что мир на Украине настанет в 2025 году.

Киев добивается экстрадиции Дмитрука.

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