Пашинян: Коллективное подсознание армян «антигосударственно»

Никол Пашинян (Фото: riamediabank/Алексей Даничев)
Во время выступления в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян выразил мнение, что коллективное подсознание армян «антигосударственно».
«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным», — высказался глава правительства Армении.
Никол Пашинян также подчеркнул, что государства, в которых ранее проживали армяне, являлись чужими для них как минимум 600 лет. Эти страны навязывали выходцам из Армении и вследствие этого первая реакция армян — желание от государства избавиться.
Ранее Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из Армении. Среди иных причин эмиграции премьер-министр назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.
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Ольга Енгалычева