«Хаш, кебаб и так далее»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из республики. Об этом сообщает издание Sputnik Армения 17 октября.
Пашинян признал, что правительство недостаточно изучило проблему эмиграции. На совещании по демографической стратегии он подчеркнул, что нужно не только поддерживать рождаемость, но и понять, почему люди уезжают из Армении.
Премьер-министр рассказал, что встречал в Европе армян, которые теперь работают официантами.
Среди других причин эмиграции Пашинян назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.
Ранее премьер-министр Армении указал, что республике необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.
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Премьер-министр рассказал, что встречал в Европе армян, которые теперь работают официантами.
«Спросил, почему они уехали? Разве в Армении нет работы для официантов? Оказывается, один уехал из-за прически, другой — из-за сережки, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.
Среди других причин эмиграции Пашинян назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.
«Но зачем им возвращаться? Кто бросит спокойную жизнь в Брюсселе и переедет под обстрелы в село Мовсес под обстрелы?», — добавил он.
Ранее премьер-министр Армении указал, что республике необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.
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Лия Мурадьян