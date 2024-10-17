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«Хаш, кебаб и так далее»: Пашинян назвал причины эмиграции из Армении

Пашинян связал эмиграцию из Армении сережками и хашем
17 октября 2024, 14:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из республики. Об этом сообщает издание Sputnik Армения 17 октября.
Пашинян признал, что правительство недостаточно изучило проблему эмиграции. На совещании по демографической стратегии он подчеркнул, что нужно не только поддерживать рождаемость, но и понять, почему люди уезжают из Армении.

Премьер-министр рассказал, что встречал в Европе армян, которые теперь работают официантами.


«Спросил, почему они уехали? Разве в Армении нет работы для официантов? Оказывается, один уехал из-за прически, другой — из-за сережки, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Среди других причин эмиграции Пашинян назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.
«Но зачем им возвращаться? Кто бросит спокойную жизнь в Брюсселе и переедет под обстрелы в село Мовсес под обстрелы?», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении указал, что республике необходимо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.

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#мигранты
Виктор Орбан: От «плана победы» Зеленского бросает в дрожь
17 октября 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

От «плана победы», предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским, бросает в дрожь. Евросоюзу давно пора сменить стратегию и приступить к настоящему мирному урегулированию на Украине.
Такое заявление сделал на своей странице в социальной сети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он ещё раз подчеркнул, что относит себя к тем, кто уверен: ЕС давно следует изменить подход к решению украинского конфликта.

По мнению политика, Евросоюз проигрывает в противостоянии с Россией, потому что ввязался в него «с плохо продуманной, недостаточно рассчитанной и отвратительно реализованной» стратегией. Ответственность за это, по мнению Орбана, в первую очередь лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что необходимы изменения, но не в смысле более опасного оружия и новых планов войны. Нужен переход от военной стратегии к мирной, нужно прекращение огня и мирные переговоры, заключил Орбан.

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Украина придумала альтернативную схему поставок газа в Европу
РБК-Украина: Киев предложил Баку и Братиславе схему замены газа из России
17 октября 2024, 14:32

Фото: iStock/MikeMareen

Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативу в вопросе замены транзита газа из России в Европу. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
Отмечается, что Киев перестал говорить о транзите, а стал рассматривать возможность альтернативного варианта поступления газа, который юридически не будет считаться транзитом. Суть предложения в том, что владелец энергоресурса сначала просто закачивает его в подземное хранилище, а затем может использовать его по своему усмотрению.

При этом ключевым условием данного предложение является то, что каждая сторона в индивидуальном порядке договаривается с Россией о безопасности поставок газа, чем фактически обеспечивает газотранспортной системе Украины защиту в условиях продолжающихся боевых действий.

В материале сказано, что такая альтернатива косвенно обсуждается в рамках двусторонних встреч, однако предметно и детально она не обговаривается.

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Володин: Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
17 октября 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.
Об этом в своём телеграм-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что российские законотворцы продолжают формировать единое правовое поле по защите детей, семьи и традиционных ценностей. Председатель Госдумы подчеркнул, насколько важно сейчас оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения (так называемой идеи чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Глава депутатского корпуса также подчеркнул, что речь идёт именно о запрете пропаганды идеи отказа от деторождения, а запретить женщине принимать решение рожать ей или нет, никто не сможет. Такое решение она может принимать только сама, так же как и сама будет определять, с кем она желает посоветоваться об этом, отметил Володин.

Однако ни под каким видом не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка. Что сейчас мы можем постоянно наблюдать в США и Европе, заключил спикер Госдумы.

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#госдума
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Токаев указал на непобедимость России
17 октября 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Россия в военном отношении непобедима. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Astana Think Tank Forum.
Он отметил, что говорил о непобедимости России и в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Токаева, факт непобедимости Москвы подтверждается как военным потенциалом страны и поддержкой населением политики президента Владимира Путина, так и богатой историей страны.

В связи с этим глава Казахстана призвал искать пути мирного урегулирования конфликта с Украиной. В противном случае вспыхнет война за взаимное истребление, которая является дорогой в бездну.

Токаев добавил, что поддерживает реалистичные планы урегулирования, представленные рядом стран, в том числе Китаем и Бразилией.

В заключение глава государства отметил, что стремление к миру путём конструктивного диалога является не признаком слабости, а проявлением стратегического благоразумия.

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#украина
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В Германии оценили «план победы» Зеленского
Шольц: позиция Германии по «плану победы» Зеленского не изменилась
17 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/alzay

Позиция ФРГ по «плану победы» Владимира Зеленского не изменилась после его официального обнародования. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось», — заявил Шольц.
Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы».

Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной. Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.

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#шольц
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Журналист Боуз кратко оценил готовность Шольца к переговорам с Путиным
17 октября 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

Журналист из Ирландии Чей Боуз обратил внимание, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Это намерение репортёр прокомментировал буквально одной фразой.
Понятно, что такие переговоры, если они состоятся, будут посвящены конфликту на Украине и возможностям его мирного урегулирования. С этой точки зрения Боуз и оценил намерение канцлера ФРГ.

«Было ли такое намерение Шольца продиктовано горящими танками Leopard или горящей экономикой Германии, непонятно, но, в любом случае, лучше поздно, чем никогда», — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости непременного участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

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#украина
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«Экстремистский»: Военэксперт Баранец раскрыл три тайные пункта плана Зеленского
Военэксперт Баранец: Запад не согласится на «план победы» Зеленского
17 октября 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы». Официально в нем пять пунктов, однако существуют еще три, которые президент Украины не огласил.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России, и об этом говорят не только всем известные пять пунктов плана, но и те три, про которые Зеленский говорить отказался.

«В тех загадочных трех пунктах, которые он отказался оглашать, которые закрыты в этом плане, тоже много есть. В них четко проговорено, каким должно быть оружие, чтобы разрушать логистику России далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, бить по объектам живой силы России», — объяснил Баранец.

По его мнению, план — на «воздушной подушке», потому что пожеланий в нем больше, чем может быть реализовано.

«План из ряда вон экстремистский, авантюрный. Посмотрите на Запад, он помалкивает, тем более что ему дали три месяца. Это вообще дипломатическое хамство и невежество Зеленского. У меня большие сомнения, что Запад на эти требования согласится», — сообщил Баранец.

Ранее военный обозреватель прокомментировал все пункты плана Зеленского, сказав, что тот продает Украину как колонию Запада.

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«Продает Украину»: Военэксперт раскрыл значение каждого пункта «плана победы» Зеленского
Военэксперт Баранец о «плане мира» Зеленского: все нацелено на разрушение России
17 октября 2024, 12:38

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России.

«Все пять пунктов этого плана, а также три, еще не обнародованные Зеленским, нацелены на то, чтобы разгромить и разрушить Россию», — сообщил военный обозреватель.

Он прокомментировал каждый пункт из плана Зеленского, чтобы объяснить, о чем он и к чему может привести.

1. Украину должны пригласить в НАТО уже сейчас.

«Это, по сути, ультиматум Западу. Более того, он дал на все это три месяца. Он как будто директор колхоза и дает указания, что и к какому сроку сделать. И тут, безусловно, есть аспект несбыточности принятие Украины в НАТО, потому Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин пока не дают согласия и открыто говорят, что в ближайшие время принятие Украины в северо-атлантический альянс не предвидится», — сказал Баранец.

2. Украина должна наращивать собственное производство, а также выпросить еще помощи от Запада. Сюда же входит снятие ограничений на применение дальнобойных ракет вглубь территории России.

«Фактически получается, что Зеленский продает Украину как колонию Запада и обязывает его обеспечивать оборону своей страны, что выбрасывает на помойку и политический, и экономический, и военный суверенитет Украины», — высказался эксперт.

3. Разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания.

«Призывает Запад для размещения своих военных баз и объектов на его территории. В российском плане, который мы еще до начала СВО передавали Киеву, есть принципиально важный пункт: никаких военных баз, никаких военных объектов на территории Украины. Зеленский здесь предлагает совершенно противоположную точку зрения, чтобы разрушить российскую оборонную машину», — прокомментировал военный обозреватель.

4. Украина предлагает подписать Западу специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу ценных ресурсов.

«Здесь Зеленский открыто продает Украину иностранцам. Он приглашает их проникать в недра, выгребать природные ресурсы Украины, вместе якобы хозяйничать, а по сути заманивает, чтобы вынудит Запад защищать эти территории, которые будут предоставлены иностранным компаниями», — рассказал он.

5. После окончания СВО украинские военные будут делиться своим бесценным опытом с НАТО.

«Смешной пункт. Зеленский обещает Западу, что после окончания СВО ВСУ могут заместить американские базы на территории Европы. Ловко придумано, но это из области мечтаний», — заключил Виктор Баранец.

По словам собеседника, Запад не согласится на подобные «требования» украинского лидера.

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Минтруд РФ предложил ввести добровольные социальные взносы для самозанятых
17 октября 2024, 12:14

Фото: istockphoto/fotoksa

В министерстве труда и социальной защиты РФ (Минтруд) подготовили новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
Документ был представлен на общественном совете при ведомстве в сентябре нынешнего года, сообщают «Ведомости». А вынесение законопроекта на обсуждение в правительстве запланировано на октябрь 2024 года. Начать эксперимент предполагается с 1 января 2026 года, а его завершение совпадёт с окончанием действия режима «налог на профессиональный доход», которое запланировано на 31 декабря 2028 года.

Тариф добровольных страховых взносов предложено установить в размере 3,84% от страховой суммы. Она будет составлять 35 или 50 тысяч рублей, на выбор. Соответственно, ежемесячная сумма страхового платежа составит 1 344 или 1 920 рублей. Также планируется применение понижающих и повышающих коэффициентов.

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