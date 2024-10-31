Пашинян считает, что армянский коньяк нужно называть бренди

Никол Пашинян (Фото: сайт Кремля)
Премьер Армении Никол Пашинян убежден, что армянский коньяк нужно называть бренди. Об этом он заявил в рамках правительственного заседания.
«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, — армянское бренди», — сказал Пашинян.Он уточнил, что даже семьи должны «коньяк называть бренди».
Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявлял, что при помощи Евросоюза республиканские производители стали называть свою продукцию бренди.
Перед этим Никол Пашинян называл причины эмиграции из армянской республики. Политик подчеркивал, что кабмин мало изучил эмиграционную проблему. Также отмечалась необходимость поддерживать рождаемость.
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