Смерть в течение 48 часов: в Японии сообщили о вспышке опасного заболевания

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Японские медики предупреждают о стремительном росте числа заболеваний бактериями стрептококка с необычно высоким уровнем смертности после снятия правительством страны COVID-ограничений. Об этом информирует The Japan Times.
Уточняется, что данная болезнь может привести к летальному исходу в течение 2 суток. Согласно данным японских инфекционистов, как только заболевший утром заметит отек стопы, к полудню он может распространиться до колена, а уже через 48 часов человек может умереть.
Сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Японии сообщили, что к началу текущего месяца в стране выявили 977 случаев заболевания стрептококком. Этот показатель превысил общее количество зараженных за 2023 год.
Примечательно, что медики рекомендуют людям мыть руки и тщательно обрабатывать раны, в целях сдерживания распространения инфекции.
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Сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Японии сообщили, что к началу текущего месяца в стране выявили 977 случаев заболевания стрептококком. Этот показатель превысил общее количество зараженных за 2023 год.
Примечательно, что медики рекомендуют людям мыть руки и тщательно обрабатывать раны, в целях сдерживания распространения инфекции.
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Екатерина Коршунова