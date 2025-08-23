«Смертельная высота»: Российскую альпинистку бросили на пике Победы на два года
Эвакуация российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы (Тянь-Шань) в настоящее время невозможна. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.
По словам Грекова, несмотря на то что местонахождение альпинистки известно, спустить её с горы руками не представляется реальным, а для вертолетной эвакуации требуется специальная техника, которой нет в Кыргызстане. Дмитрий отметил, что за всю историю с этой точки ещё никого не снимали.
Сообщается, что ближайшая возможность для эвакуации может появиться не раньше лета 2026 года. В оставшееся время текущего сезона проведение операции невозможно из-за ухудшившихся погодных условий.
Ранее в Федерации альпинизма России заявили, что восхождение Наговицыной на высоту более 7 тысяч метров было недостаточно подготовленным. Подтверждений гибели альпинистки нет, а поиски возобновятся не ранее 25 августа.
