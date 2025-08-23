«Смертельная высота»: Российскую альпинистку бросили на пике Победы на два года

23 августа 2025, 13:16

Альпинистка Наталья Наговицына останется на пике Победы до 2026 года

Фото: Istock/Mumemories

Эвакуация российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы (Тянь-Шань) в настоящее время невозможна. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.