Тело подростка с предсмертной запиской обнаружили в лесу под Люберцами

23 августа 2025, 13:05

Сын известного церковного пекаря найден мёртвым в лесу с предсмертной запиской

Фото: Istock/Daria Kulkova

В лесу на территории Люберецкого городского округа Московской области было обнаружено тело 17-летнего юноши. Подробности сообщает MSK1.RU.