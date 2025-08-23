Тело подростка с предсмертной запиской обнаружили в лесу под Люберцами
В лесу на территории Люберецкого городского округа Московской области было обнаружено тело 17-летнего юноши. Подробности сообщает MSK1.RU.
Сообщается, что подросток пропал без вести после того, как ушёл из дома 20 августа. К поискам молодого человека, который проживал в СНТ «Березка» в посёлке Красково, были подключены правоохранительные органы и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».
На момент исчезновения он был одет в светлую футболку, серые шорты и чёрную спортивную обувь. Следствие рассматривает версию о некриминальном характере произошедшего, так как в телефоне погибший оставил предсмертное СМС. Расследованием дела занимаются сотрудники Следственного комитета.
Сообщается, что подросток воспитывался в многодетной семье. Отец погибшего, являющийся индивидуальным предпринимателем, поставляет просфоры в московские храмы.
Читайте также: