На юге Москвы женщина заживо сгорела в собственной квартире
В Москве в результате пожара в квартире погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
На юге столицы в квартире жилого дома возник пожар, в результате которого погибла женщина 1984 года рождения. Инцидент произошёл на улице Чертановской.
По данным надзорного ведомства, тело погибшей было обнаружено после того, как спасатели потушили огонь. Точную причину возгорания предстоит установить специалистам в ходе пожарно-технической экспертизы. Все обстоятельства трагического происшествия выясняют сотрудники Чертановской межрайонной прокуратуры.
