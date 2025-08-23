Российская птицефабрика стала эпицентром гигантского пожара

23 августа 2025, 12:07

Под Челябинском десятки спасателей борются с жутким пожаром на птицефабрике

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Масштабный пожар произошёл на птицефабрике в посёлке Рощино Челябинской области. Огонь охватил кровлю одного из производственных зданий площадью семь тысяч квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы днём.





К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

«По прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли птичника. По уточнённой информации, происходит горение кровли на площади 7000 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.