Смертельно опасный тренд на тату в подгузниках набрал популярность на Бали
На Бали набирает популярность смертельно опасный тренд на татуировки. Мужчины, в основном из Великобритании, США и Австралии, прилетают на индонезийский остров, чтобы покрыть все тело под общим наркозом. Об этом сообщает издание Dazed.
В соцсетях все чаще мелькают кадры из местных салонов. На кадрах видно, как клиенты в подгузниках неподвижно лежат на операционных столах среди медиков, а очнувшись, оказываются в инвалидных креслах. Как поясняют журналисты, туристов привлекает экономия времени и средств. В США аналогичная услуга обойдется в десятки тысяч долларов, а на Бали большой рисунок обойдется лишь в часть этой суммы.
Писательница из Ирландии Джемма Макшерри видит причину в стремлении мужчин соответствовать токсичному образу «альфа-самца». По ее мнению, они рассчитывают, что массивные татуировки компенсируют невысокий рост и добавят привлекательности. Популярность такой процедуре придали в том числе звезды — рэперы Tyga и Lil Uzi, а также футболист Тревис Гипсон.
Специалисты тем временем напоминают, что процедура смертельно опасна, а заживление проходит крайне болезненно. В 2026 году инфлюенсер Рикардо Годой погиб во время сеанса, где ему наносили рисунок на всю спину. Основатель студии Sang Bleu Tattoo Максим Плеша-Буши сравнил такие татуировки с обширным ожогом, который грозит высоким риском инфицирования.
Читайте также: