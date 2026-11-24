24 ноября 2026, 19:35

Мужчины из США и Британии массово летают на Бали ради опасных татуировок

Фото: iStock/YakobchukOlena

На Бали набирает популярность смертельно опасный тренд на татуировки. Мужчины, в основном из Великобритании, США и Австралии, прилетают на индонезийский остров, чтобы покрыть все тело под общим наркозом. Об этом сообщает издание Dazed.