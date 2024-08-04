Жених из Нигерии, наркотики и смертная казнь: вернётся ли россиянка Дапирка из тюрьмы Вьетнама

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Уроженка Ростова-на-Дону Мария Дапирка более десяти лет находится во вьетнамской тюрьме. Родственники девушки не теряют надежду увидеть дочь и даже выразили уверенность в том, что в скором времени россиянка вернется на Родину. О том, как Дапирка оказалась в тюрьме и за что была приговорена к смертной казни расскажет редакция «Радио 1».
Задержание в аэропорту
В 2014-м году 26-летнюю Марию Дапирка задержали по пути из Таиланда в Россию в аэропорту Хошимина. У девушки обнаружили 2,7 килограмма наркотических веществ. Ростовчанка отрицала вину, а ее родные уверены, что запрещенный груз в ее чемодан спрятал жених из Нигерии.
Жених из Нигерии
Мария Дапирка отправилась на отдых в Таиланд на несколько недель, однако ей так понравилась страна, что она решила остаться там жить. Вскоре девушка познакомилась с молодым человеком из Нигерии. Между ними завязались отношения и пара даже собиралась узаконить их. Молодые решили приехать в Россию, чтобы сообщить о своем намерении родителям Марии, однако в последний момент планы изменились.
Возлюбленный россиянки отправил ее домой рейсом с пересадкой во вьетнамском Хошимине, подарив в дорогу новый чемодан. А сам якобы собирался прилететь следом. После прощания в день вылета связь с мужчиной оборвалась.
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Приговор суда
В соответствии с законами Вьетнама россиянке за попытку провоза наркотиков через границу грозила смертная казнь. Четыре года судьба задержанной висела на волоске и лишь 2018 году состоялся суд. Марию приговорили к пожизненному заключению свободы в местной тюрьме.
Письмо от дочери
Мать Марии рассказала изданию «КП — Ростов-на-Дону», что получила от дочери письмо. Девушка сообщила, что российское консульство получило ходатайство о ее переводе в РФ. Теперь дело за вьетнамской стороной, которая может просто не выдать заключенную.
В исправительном учреждении Дапирка трудится: плетет рыболовные сети, растит овощи и фрукты. Связь с матерью уже более десяти лет девушка поддерживает через консульство.
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