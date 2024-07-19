«Сами начали»: в Турции рассказали, как у русских туристок оказались вырваны ногти

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Российские туристки сами начали стычку в аэропорту Антальи, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам. Такой ответ дали в турецкой прокуратуре на запрос от посольства России.
Однако, несмотря на это, российские дипломаты направили турецкой стороне официальную ноту для оказания помощи россиянкам, которым грозит тюремное заключение.
В настоящее время Светлана и Юлия направляются в российское консульство, где пройдёт встреча с дипломатами.
Ранее сообщалось, что две российские туристки уже полтора месяца не могут вернуться на родину после отпуска в Турции. По их словам, местные правоохранители задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Перед полётом женщины купили джин и выпили по 200 мл каждая. После прилёта их не пустили пограничники, в результате чего вспыхнул конфликт.
Россиянкам грозит до трёх лет тюрьмы.
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В настоящее время Светлана и Юлия направляются в российское консульство, где пройдёт встреча с дипломатами.
Ранее сообщалось, что две российские туристки уже полтора месяца не могут вернуться на родину после отпуска в Турции. По их словам, местные правоохранители задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Перед полётом женщины купили джин и выпили по 200 мл каждая. После прилёта их не пустили пограничники, в результате чего вспыхнул конфликт.
Россиянкам грозит до трёх лет тюрьмы.
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Анастасия Чинкова