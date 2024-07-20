Двоих россиян приговорили к тюремному заключению в Саудовской Аравии

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Двое россиян отправлены в тюрьму в Саудовской Аравии по обвинению в махинациях с хаджем, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской Хадж-миссии Хизбулу Асуева.
По его словам, один из россиян был задержан между Джиддой и Меккой и приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Второй находится под стражей, и его судьба на данный момент неизвестна. Оба мужчины, как утверждается, незаконно организовывали хадж, носили поддельные бейджи и совершали другие нарушения закона.
Асуев добавил, что для участия в хадже требуется специальная виза. В то же время многие люди пытались участвовать в хадже только по туристическим документам.
В июне французское агентство AFP сообщило, что более тысячи человек погибли от жары и давления. Более половины из них были незарегистрированными паломниками.
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Асуев добавил, что для участия в хадже требуется специальная виза. В то же время многие люди пытались участвовать в хадже только по туристическим документам.
«Было более 500 тысяч нелегальных паломников на территории Саудовской Аравии, 500-700 тысяч человек. В том числе из России было тоже три-четыре тысячи нелегалов, точно никто не может сказать», – сообщил Асуев.
В июне французское агентство AFP сообщило, что более тысячи человек погибли от жары и давления. Более половины из них были незарегистрированными паломниками.
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Александр Климов