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Менеджер Ларкина: Боец не был инициатором конфликта в аэропорту

19 июля 2024, 12:01
Фото: istockphoto / Philipp Berezhnoy

Фото: istockphoto / Philipp Berezhnoy

Менеджер Александра Ларкина Виталий Тарасов рассказал подробности конфликта в аэропорту Внуково.
«Александр точно не был зачинщиком этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были нетрезвы и провоцировали как самого Сашу, так и тех, кого он сопровождал, а также окружающих. Я хочу выразить благодарность сотруднику аэропорта за то, что он адекватно оценил ситуацию и приложил все усилия, чтобы успокоить агрессивных людей», — поделился Тарасов.

В RT сообщили, что менеджер надеется, что к этому сотруднику не будут применены никакие санкции. На данный момент полиция ещё не приняла решения по этому вопросу, но обе стороны уже опрошены, и расследование продолжается.



Ранее появилась информация о том, что боец Александр Ларкин вступил в конфликт с мужчиной. По сообщениям, этот человек вместе со своей семьёй не позволил Ларкину и его друзьям проехать на гольф-каре по отдельной дороге для VIP-пассажиров к трапу самолёта. Сначала между сторонами возник словесный конфликт, но затем Ларкин применил физическую силу.

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#люди
В телефоне надругавшегося над крестом блогера из Дагестана нашли детское порно
СК обвинил оскорбившего верующих блогера из Дагестана в обороте детского порно
19 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/Thomasaf

Уроженцу Дагестана, который ранее был задержан за надругательство над христианским крестом, предъявили обвинение по факту оборота детской порнографии. Об этом сообщили РИА Новости в столичном главке Следственного комитета.
В процессе обыска следователи изъяли мобильный телефон злоумышленника, в котором были обнаружены фото- и видеоматериалы с порнографическим изображением несовершеннолетних. Против задержанного возбудили второе уголовное дело.

Напомним, в пятницу, 12 июля, мужчина вел стрим, во время которого растоптал христианский крест. Вскоре его задержали, позже Следственный комитет опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам и признал свою вину.

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На российском пляже мигрант спустил штаны перед девочкой
На пляже в Приморском районе Петербурга задержали мигранта со спущенными штанами
19 июля 2024, 11:47

Фото: iStock/Fedorovekb

У реки Глухарка в Приморском районе Санкт-Петербурга отец семилетней девочки задержал мужчину с расстёгнутой ширинкой. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Поданным издания, родитель отпустил девочку в туалет. Она прибежала к отцу и рассказала про пугающего человека в кустах.

Мужчина отправился проверить их. Там он обнаружил 36-летнего Зарылбека. Мигрант спешно застёгивал штаны. Отец набросился на него с кулаками. Произошла драка, которая перетекла на перекрёсток Оптиков и Шуваловского проспекта.

Через некоторое время Зарылбека забрали в полицейский участок. У иностранца проверили документы и оформили административный протокол за нарушение миграционных законов. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и выдворении мигранта с территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Девочка рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы
19 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/SB Arts Media

В Подмосковье 66-летнего директора крупного завода заподозрили в растлении падчерицы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, показания на отчима дала 14-летняя девочка. Она рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Психолог подтвердила показания подростка.

Директор завода не признал вину. В скором времени мужчине будет проведена специальная экспертиза.

Ранее житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери. Фигурант был отправлен в изолятор на два месяца.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство мамы и отчима. Артём Миссюра с января по июнь 2024 подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Он надеялся, что отчим и мать умрут от их употребления. Предварительно, мужчина хотел забрать себе несколько квартир родных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#психолог
#мужчина
#девочка
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В Магнитогорске в реке нашли пакет с женским телом
19 июля 2024, 11:11

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В реке Урал в Магнитогорске полицейские обнаружили мусорный пакет с женским телом. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что в найденном пакете была обнаружена 31-летняя женщина с множественными травмами головы. Руки и ноги жертвы были связаны, на голове находился пакет. К мусорному мешку был прикреплён груз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Издание Ura.ru также сообщает, что пострадавшая пострадала порядка месяца назад. Она занималась мошенничеством и имела много неприятелей. Предполагается, что расправиться в ней могли те, кого она обманула.

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Директор магазина из Подмосковья покупал девочкам мороженое, а потом показывал член

В Красноярске дети мигрантов унизили восьмилетнего мальчика
#труп
#магнитогорск
#река
#следственный комитет
#уголовное женщина
#убийство
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В Красноярске дети мигрантов унизили восьмилетнего мальчика
19 июля 2024, 11:05

Фото: istockphoto / MarkPiovesan

В Красноярске дети мигрантов поставили восьмилетнего мальчика на колени и заставили извиняться.
Происходящее унижение мигранты сняли на видео. Об этом рассказала мать ребенка в беседе с ТВК. 15 июля сын женщины и его друг, дошкольник, гуляли на улице, когда к ним подошла группа детей-мигрантов в возрасте до 12 лет. Начался конфликт, в ходе которого дети начали обзывать друг друга.

«В какой-то момент группа детей окружила сына женщины и его друга, и они начали преследовать их. Дети поймали мальчиков, поставили на колени и заставили просить прощения. Этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По словам матери мальчика, двое детей-приезжих также снимали происходящее на видео и угрожали выложить запись на YouTube. Один из них спрашивал: «Будем ли мы сейчас избивать их?» — и просил ставить лайки», — сообщила она.

Двое подростков, которые проходили мимо, вмешались в ситуацию. Они услышали голоса местных жителей и подошли к ним. После этого подростки убежали.

В настоящий момент, сын женщины боится выходить на прогулку. Она написала заявление в полицию, где подтвердили проведение проверки. Мать восьмилетнего мальчика из группы мигрантов написала встречное заявление о причинении ее сыну "телесных повреждений".

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#мигранты
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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении
19 июля 2024, 10:17

Фото: iStock/Diy1

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, передает ТАСС.
Уточняется, что крушение воздушного судна произошло на территории Котайкской области Армении. По данным пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, в результате авиакатастрофы два человек погибли.

Отмечается, что упавший борт был учебно-тренировочным.

Ранее сообщалось, что 18 июля самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. По данным Росавиации, признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска.

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Директор магазина из Подмосковья покупал девочкам мороженое, а потом показывал член
SHOT: Мужчина раздавал девочкам мороженое, а потом показывал им половой орган
19 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/Stivog

Директор подмосковного супермаркета купил маленьким девочкам мороженое, после чего показал им свой половой орган. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Королёве. Во время прогулки две девочки остановились у автомата с напитками возле продуктового магазина. Вскоре к ним подошёл сотрудник супермаркета и спросил, чего они хотят. Школьницы ответили: «Мороженое». Мужчина сказал, что они могут выбрать любое мороженое.

На кассе директор супермаркета оплатил десерт и пошёл за ними на улицу. Девочки пришли на детскую площадку, которая находилась за магазином. Через некоторое время к ним подошёл тот самый директор продуктового и сказал: «Девочки, вы уже совсем взрослые и должны это увидеть». После чего снял штаны и показал пенис.

Пятиклассницы сильно испугались, убежали и пожаловались родителям. 60-летний педофил задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#девочка
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ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
19 июля 2024, 10:07

Фото: iStock/shironosov

ФСБ России предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что теракт планировался выходцем из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещённой в России международной террористической группировки.

В ФСБ уточнили, что террорист посягнул на верность главарю группировки и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры Ессентуков. Для взрыва готовилось самодельное устройство.

Задержанный изучил автовокзал Ессентуков, вычислил время массового скопления людей и выбрал место для размещения взрывного устройства.

После теракта мужчина планировал бежать в Сирию, где собирался вступить в террористическую организацию.

Сотрудники ФСБ оперативно задержали террориста, провели обыски по месту его жительства, где обнаружили материалы террористической направленности.

Следственное подразделение ФСБ РФ возбудило уголовное дело о теракте.

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#уголовное автовокзал
#террористы
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Российский боец ММА напал на туриста в аэропорту Внуково
19 июля 2024, 10:01

Фото: istockphoto / globalmoments

Российский боец ММА Александр Ларкин повздорил с туристом в аэропорту Внуково.
Боец Ларкин поссорился с мужчиной и его семьёй из-за того, что они не давали проехать ему с друзьями по дороге для VIP-пассажиров на гольф-каре до борта.

«Сначала между сторонами произошёл словесный конфликт, который позже перерос в драку. В ходе конфликта Ларкин пустил в ход кулаки. Бойца и водителя гольф-кара задержали, у них взяли показания и отпустили домой», — сообщили в RT.

Ларкин — спортсмен промоушена RCC Hard, выступающий в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА за то, что он пнул ринг-гёрл.

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#конфликт
#гольф
#спортсмен
#борьба
#внуково
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