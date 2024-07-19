Менеджер Ларкина: Боец не был инициатором конфликта в аэропорту

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Менеджер Александра Ларкина Виталий Тарасов рассказал подробности конфликта в аэропорту Внуково.
«Александр точно не был зачинщиком этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были нетрезвы и провоцировали как самого Сашу, так и тех, кого он сопровождал, а также окружающих. Я хочу выразить благодарность сотруднику аэропорта за то, что он адекватно оценил ситуацию и приложил все усилия, чтобы успокоить агрессивных людей», — поделился Тарасов.
В RT сообщили, что менеджер надеется, что к этому сотруднику не будут применены никакие санкции. На данный момент полиция ещё не приняла решения по этому вопросу, но обе стороны уже опрошены, и расследование продолжается.
Ранее появилась информация о том, что боец Александр Ларкин вступил в конфликт с мужчиной. По сообщениям, этот человек вместе со своей семьёй не позволил Ларкину и его друзьям проехать на гольф-каре по отдельной дороге для VIP-пассажиров к трапу самолёта. Сначала между сторонами возник словесный конфликт, но затем Ларкин применил физическую силу.
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