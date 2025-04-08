«Смертная казнь»: Стало известно, какое наказание грозит виновным в гибели Паши Техника

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Адвокат Жорин заявил, что причастным к гибели рэпера Паши Техника может грозить смертная казнь в Тайланде. Об этом сообщает Life.ru.
По словам адвоката, в Таиланде действуют довольно строгие законы, запрещающие продажу наркотических веществ.
При этом он подчеркнул, что иностранные граждане не освобождаются от ответственности и также несут заслуженное наказание.
Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в храме Петра и Павла в Лефортово.
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«Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь», — пояснил Жорин.
При этом он подчеркнул, что иностранные граждане не освобождаются от ответственности и также несут заслуженное наказание.
Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в храме Петра и Павла в Лефортово.
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Элина Позднякова