Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.
После того как стало известно о смерти музыканта, его экс-супруга начала искать виновных в трагедии. Она заявила, что к гибели Техника причастны его новая девушка Кристина и наркоторговец Эдуард, который продавал ему запрещённые вещества в Таиланде.
Кроме того, последняя девушка музыканта Кристина также в своих соцсетях ответила на обвинения Карицкой. Она отметила, что в скором времени расскажет обо всём, начиная с момента знакомства с Техником до сегодняшнего дня.
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«Найдём соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу, она причастна к преступлению так же, как и Эдуард из наркошопа в Тае. Что, думаете, не выцепим его и эту Тину? Я вам обещаю, катаклизма такая придёт, что вы сами не догадаетесь, что будет дальше. И твой наркошоп, который здесь в Таиланде, прикроется», – эмоционально высказалась Карицкая в личном блоге.Однако обвинённые не спешат соглашаться со словами Евы. Эдуард вышел на связь и попытался оправдаться, заявив, что виновный в смерти в скором времени будет найден.
«Я не злюсь на его жену Карину (настоящее имя Евы Карицкой, – прим. ред.) за то, что она во всём меня обвинила. Я её понимаю. Она на стрессе, потеряла человека, которого любила и, не владея информацией, во всём меня обвинила, так как он прилетел ко мне. С ней я ещё не разговаривал, но надеюсь, она меня услышит», – отметил наркоторговец.Также Эдуард отметил, что не употребляет тяжёлые наркотики и очень заботился о рэпере во время его пребывания в отпуске. По его словам, он отбирал у Техника все наркотики, спорил с ним, боролся за его здоровье, поскольку знал, что он сильно болен.
Кроме того, последняя девушка музыканта Кристина также в своих соцсетях ответила на обвинения Карицкой. Она отметила, что в скором времени расскажет обо всём, начиная с момента знакомства с Техником до сегодняшнего дня.
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Анастасия Чинкова