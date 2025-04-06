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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»

Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»

Наркодилер Эдуард заявил, что отбирал запрещённые вещества у Паши Техника
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.
После того как стало известно о смерти музыканта, его экс-супруга начала искать виновных в трагедии. Она заявила, что к гибели Техника причастны его новая девушка Кристина и наркоторговец Эдуард, который продавал ему запрещённые вещества в Таиланде.

«Найдём соучастников. Кристина даже не приехала к Павлу, она причастна к преступлению так же, как и Эдуард из наркошопа в Тае. Что, думаете, не выцепим его и эту Тину? Я вам обещаю, катаклизма такая придёт, что вы сами не догадаетесь, что будет дальше. И твой наркошоп, который здесь в Таиланде, прикроется», – эмоционально высказалась Карицкая в личном блоге.
Однако обвинённые не спешат соглашаться со словами Евы. Эдуард вышел на связь и попытался оправдаться, заявив, что виновный в смерти в скором времени будет найден.

«Я не злюсь на его жену Карину (настоящее имя Евы Карицкой, – прим. ред.) за то, что она во всём меня обвинила. Я её понимаю. Она на стрессе, потеряла человека, которого любила и, не владея информацией, во всём меня обвинила, так как он прилетел ко мне. С ней я ещё не разговаривал, но надеюсь, она меня услышит», – отметил наркоторговец.
Также Эдуард отметил, что не употребляет тяжёлые наркотики и очень заботился о рэпере во время его пребывания в отпуске. По его словам, он отбирал у Техника все наркотики, спорил с ним, боролся за его здоровье, поскольку знал, что он сильно болен.

Кроме того, последняя девушка музыканта Кристина также в своих соцсетях ответила на обвинения Карицкой. Она отметила, что в скором времени расскажет обо всём, начиная с момента знакомства с Техником до сегодняшнего дня.

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#смерть
#таиланд
Пригожин: Прохор Шаляпин хотел выдать себя за потомка Фёдора Шаляпина перед правнучкой оперного певца в Париже
Иосиф Пригожин: Прохор Шаляпин умудрился добраться до правнучки Фёдора Шаляпина
06 апреля 2025, 12:46

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Иосиф Пригожин рассказал, что именно он вместе с Виктором Дробышем придумал псевдоним для Прохора Шаляпина. Продюсеры предложили начинающему исполнителю образ покорителя взрослых состоятельных женщин.
На момент знакомства с Пригожиным Шаляпин был простым молодым человеком из Волгограда, которого звали Андреем Захаренковым. Идея продюсеров пришлась по душе певцу, который сразу понял, как выгодно использовать свой псевдоним для привлечения внимания.

Правда в какой-то момент Шаляпин, которого Пригожин назвал хорошим пиарщиком, всерьёз предпринял попытку наладить контакт с потомками великого оперного певца и представиться его потомком.

«Он даже умудрился добраться до правнучки Фёдора Шаляпина в Париже. Пытался найти родственников, рассказать, что он праправнук», – отметил Пригожин в беседе с Кариной Нигай на YouTube-шоу «Сплетница».
При этом сам Шаляпин рассказывал ранее, что при выборе псевдонима обращался к нумерологам и астрологам, а в Фёдоре Шаляпине увидел отражение себя.

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#шоу-бизнес
#певец
#продюсер
#россия
#франция
#семья
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«Совсем плохи дела»: Кристина Орбакайте поёт в нью-йоркском метро — видео
Кристина Орбакайте сняла клип в метрополитене Нью-Йорка
06 апреля 2025, 12:34

Кристина Орбакайте (Фото: Телеграм @orbakaite_k_telegram)

Певица и актриса Кристина Орбакайте уже давно живёт в Нью=Йорке вместе со всей своей семьёй, и её дочь Клавдия от брака с бизнесменом Михаилом Земцовым родилась в Штатах и здесь же пошла в школу. Сейчас девочке уже 13 лет и для полу-звёздной мамы тоже нашлось занятие — петь в сабвее (так американцы называют метро. — Прим. ред.)
Дочь Пугачёвой ранее регулярно приезжала в Россию, где выступала на концертах и корпоративах, а также навещала экс-примадонну и сына Дени, который предпочёл остаться с отцом, предпринимателем из Чечни Русланом Байсаровым. Теперь мама живёт на Кипре, а с гастролями возникли трудности. Некоторые выступления были просто отменены, а те, что состоялись, не окупили затрат из-за большого количества нераспроданных билетов.

Чтобы вернуть ослабевающее внимание публики и, возможно, привлечь новых слушателей и зрителей, звезде фильма «Чучело пришлось пойти на необычный шаг — она спустилась в нью-йоркскую подземку и спела свою некогда популярную песню «Перелётная птица», переходя из вагона в вагон.

Сама артистка объяснила этот необычный клип желанием поддержать своих поклонников, которые запустили в сети видео с любительским исполнением её композиции в общественном транспорте. Однако злые языки утверждают, что из-за убытков, которые вдруг стала приносить концертная деятельность, Орбакайте вынуждена таким образом подрабатывать.





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#певица
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«Хотелось видеть папу не по телевизору»: Елизавета Боярская откровенно высказалась о своём детстве
Елизавета Боярская призналась, что в детстве ей не хватало внимания отца
06 апреля 2025, 12:22

Елизавета Боярская (фото: Instagram* @lizavetabo)

Елизавета Боярская откровенно высказалась о том, как слава её отца негативно влияла на неё в детстве. Дочь Михаила Боярского призналась, что всеобщее внимание к звезде советского экрана «обкрадывало» его близких.
Актриса отметила, что отец был постоянно занят работой, поэтому о том, чтобы поиграть с семьёй в настольную игру или съездить на пикник, речи не шло.

Особенно докучали будущей артистке долгие съёмки телеинтервью.

«Это было мероприятие на целый день. Домой приезжало телевидение – человек восемь чужих в квартире, они долго ставили свет, а нас, детей, параллельно наряжали: косички плели, костюмы подбирали, усаживали в кадр. А потом начиналась бесконечная съёмка, во время которой нужно было прилежно сидеть и слушать, что отвечают папа с мамой. Сидишь и думаешь: господи, когда же вы все уйдете и можно уже будет поиграть в куклы!», – рассказала Боярская в интервью HELLO! Russia.
Наследница Михаила Боярского вспомнила, как мечтала, чтобы её отец не был знаменитым на всю страну актёром. Она призналась, что впервые посмотрела фильм «Три мушкетера» в 20-летнем возрасте, поскольку до этого ей хотелось видеть отца не по телевизору, а дома.

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*запрещён в РФ
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Несложившийся брак с Матвеевым, дружба с разлучницей Боярской и список непривлекательных актрис: как сейчас живет Яна Сексте?
06 апреля 2025, 12:15

Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Сегодня, 6 апреля, актриса театра и кино Яна Сексте отмечает свой 45-й день рождения. Мнения о внешности актрисы расходятся, но её исключительный талант не вызывает сомнений и ценится как в театре, так и в кино. Актриса с достоинством перенесла развод и смогла устроить личное счастье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Яна Сексте появилась на свет в городе Рига 6 апреля 1980 года. Яна была слабым ребёнком и часто болела, но врачей не боялась и даже любила. В пятом классе она решила стать медсестрой. Чтобы отвлечь дочь от сложной медицинской профессии, мама записала её в театральную студию. Там Яна нашла своё призвание и полюбила сцену.

После школы Яна уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. После получения образования Сексте начала свою карьеру в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, а затем перешла в Театр-студию Олега Табакова в Москве.

Работа в кино


Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Дебют актрисы в кино начался с роли продавщицы билетов в кассе в картине «Алмазы на десерт». Впоследствии она снялась в нескольких фильмах, где её роли были второстепенными. Но уже в 2012 году в фильме «Небесные жёны луговых мари» актриса играла главную роль.

За этой лентой в 2013 году последовал сериал «Оттепель», где Яна исполнила роль кинооператора Люси Полыниной. Эта роль принесла ей широкую известность. Сегодня в фильмографии актрисы насчитывается более 50 работ, среди которых широко известные «Никто не узнает», «Отчаянные», «Цыплёнок жареный», «Пробуждение», «Мастер и Маргарита», «Хор» и «Триггер-2».

Личная жизнь


Яна Сексте и Максим Матвеев (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Разлучница Боярская стала подругой


В 2008 году во время работы в «Табакерке» актриса познакомилась с Максимом Матвеевым. Отношения завязались быстро, и влюбленные решили долго не встречаться, а сразу узаконить отношения. Скорые браки нередко приводят к счастливому союзу, но в случае с Сексте и Матвеевым всё сложилось иначе.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Instagram*@lizavetabo)

В процессе работы над картиной «Не скажу» Матвеев встретил Елизавету Боярскую и не стал скрывать своих эмоций. Он был честен с супругой и рассказал ей обо всём, а затем предложил расторгнуть брак.

Яна и Максим дали обещание сохранить дружеские отношения, по крайней мере, ради общего дела. Во время брака пара начала заниматься волонтёрской деятельностью и создали совместный проект под названием «Доктор Клоун». Они надевали яркие костюмы и посещали детские больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов.

Актриса тяжело переживала предательство Матвеева, но нашла в себе силы простить и принять сложившуюся ситуацию. Когда Боярская присоединилась к «Доктору Клоуну», Яна Сексте постаралась узнать ее поближе. Со временем между актрисами установились тёплые отношения.

В настоящее время Матвеев и Сексте поддерживают связь не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. В 2021 году они вместе работали над вторым сезоном сериала «Триггер» и часто публиковали совместные фотографии со съёмочной площадки.

Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке
Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке

Красавчик композитор

Яна Сексте, Дмитрий Марин с дочкой Анной (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Когда страсти улеглись и все обиды бывшему супругу были прощены, судьба свела актрису с композитором Дмитрием Мариным.
Пара познакомилась там же, в «Табакерке». Дмитрий был очарован актрисой с самого начала репетиции. Затем последовали осторожные ухаживания, итогом которых стал счастливый брак.

Сексте вышла замуж за Дмитрия Марина в 2013 году, а спустя год у них родилась дочка Аня.

«Мы увидели друг друга на спектакле "Брак 2.0". Я вошла в зал и заметила Митю. Там же мы влюбились друг в друга. На репетиции спектакля "Сестра Надежда" начался наш роман. На репетиции спектакля "Три сестры" мы уже ждали Аню. Когда Аня родилась, мы закончили репетировать и выпустились», — делилась актриса в интервью WomanHit.

Список самых некрасивых артисток


Яна Сексте (Фото: Instagram*@jana_sexte)

Яна Сексте рассказала, что однажды её имя оказалось в перечне самых непривлекательных артисток России. Это стало для неё неожиданностью.

«Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!" В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться — большая честь для меня», — делилась актриса с «Караваном историй».

Чем сейчас занимается актриса


Яна Сексте продолжает свою творческую работу. В 2023 году она приняла участие в съёмках фильма «Мастер и Маргарита». В 2024 году на экраны вышли фильмы «Внутри убийцы» и «Волшебник Изумрудного города» с её участием. Также в настоящее время в производстве находятся картины «В списках не значился», «Маяк» и «Сын мой».


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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#актриса
#отношения
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Бизнес Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти
06 апреля 2025, 11:48

Валентин Юдашкин (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бизнес-империя модельера Валентина Юдашкина теряет миллионы рублей после его смерти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В настоящее время две компании, принадлежащие Юдашкину, продолжают работу. Речь идёт о фирмах по производству верхней одежды «Шанти» и «Димакс». Их модельер передал дочери Галине, однако за прошлый год первая компания ушла в минус на более чем шесть миллионов рублей, а вторая – на 4,7 миллиона рублей.

Напомним, что самый известный бизнес Валентина Юдашкина – Дом моды – был закрыт в первой половине 2024 года. В общей сложности фирма действовала порядка 23 лет под руководством модельера.

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