«Ехал в Таиланд умирать»: директор Паши Техника назвал диагноз, ставший причиной его смерти

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Местные врачи раскрыли диагноз, ставший причиной его смерти.
Рэперу стало плохо на вечеринке 24 марта. Известно, что там он употреблял запрещённые вещества. Только через три дня, когда состояние артиста ухудшилось, его доставили в больницу, где он вскоре скончался.
Представитель Техника Марк Флинк (Яровный) заявил, что 40-летний рэпер знал, что ему осталось жить недолго. Он призвал не обвинять бывшую жену артиста Еву Карицкую в произошедшем.
Однако вскоре ему удалось добиться того, чтобы ему выдали документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение врачей, которое гласит, что смерть наступила от лёгочной инфекции.
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Представитель Техника Марк Флинк (Яровный) заявил, что 40-летний рэпер знал, что ему осталось жить недолго. Он призвал не обвинять бывшую жену артиста Еву Карицкую в произошедшем.
«Мы потеряли близкого человека. Для меня он был как брат. Мы с ним вместе прошли столько всего. Не нужно никого винить. Хватить гнать на Карину, на меня. Виноват он сам. Он жил такой жизнью. Он ехал сюда умирать. Остановить его было невозможно, это было его решение», – сообщил Марк, слова которого приводит издание VOICE.Также Яровный пожаловался на тайских врачей, которые не выдают ему историю болезни, заключение о смерти и чеки о лечении, несмотря на то, что у него имеется от мамы Павла доверенность на распоряжение телом и на все действия.
Однако вскоре ему удалось добиться того, чтобы ему выдали документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение врачей, которое гласит, что смерть наступила от лёгочной инфекции.
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Анастасия Чинкова