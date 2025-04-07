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«Ехал в Таиланд умирать»: директор Паши Техника назвал диагноз, ставший причиной его смерти

Директор Паши Техника Марк Флинк заявил, что рэпер умер от лёгочной инфекции
Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Местные врачи раскрыли диагноз, ставший причиной его смерти.
Рэперу стало плохо на вечеринке 24 марта. Известно, что там он употреблял запрещённые вещества. Только через три дня, когда состояние артиста ухудшилось, его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Представитель Техника Марк Флинк (Яровный) заявил, что 40-летний рэпер знал, что ему осталось жить недолго. Он призвал не обвинять бывшую жену артиста Еву Карицкую в произошедшем.

«Мы потеряли близкого человека. Для меня он был как брат. Мы с ним вместе прошли столько всего. Не нужно никого винить. Хватить гнать на Карину, на меня. Виноват он сам. Он жил такой жизнью. Он ехал сюда умирать. Остановить его было невозможно, это было его решение», – сообщил Марк, слова которого приводит издание VOICE.
Также Яровный пожаловался на тайских врачей, которые не выдают ему историю болезни, заключение о смерти и чеки о лечении, несмотря на то, что у него имеется от мамы Павла доверенность на распоряжение телом и на все действия.

Однако вскоре ему удалось добиться того, чтобы ему выдали документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение врачей, которое гласит, что смерть наступила от лёгочной инфекции.

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#наркотики
Ольга Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве
Ольга Бузова заявила, что сообщит о своем замужестве, как только придёт время
07 апреля 2025, 13:45

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова не скрывает, что очень хочет выйти замуж и родить детей. Однако пока достойного мужчину ей найти не удается. Но в последнее время девушка делает интригующие заявления о личной жизни и носит кольцо на безымянном пальце.
Последние два месяца звезда российского шоу-бизнеса часто намекала на новый роман и даже обратилась к подписчикам с просьбой помочь выбрать дату для свадьбы, чем вызвала новую волну различных слухов и сплетен.

Однако в недавнем интервью Ольга не стала делать громких заявлений о личной жизни, отметив, что расскажет обо всем, когда придет время.

«Я, наученная горьким опытом, могу сказать, что счастье любит тишину. Думаю, что, когда придет время, я обязательно поделюсь радостью со своими подписчиками», — заявила Ольга журналистам.

При этом на руке Бузовой было кольцо, напоминающее обручальное. Но девушка не стала пояснять, связано ли оно с возможным браком.

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#интервью
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«А зачем тебе деньги?» Жена Александра Буйнова не даёт ему на карманные расходы
07 апреля 2025, 13:27

Александр Буйнов (Фото: Телеграм, @buinovofficial)

Третья жена певца Александра Буйнова Алёна трепетно заботится о своём супруге, посвятила ему свою жизнь, став и специалистом по связям с общественностью, и продюсером, и маркетологом.
Как сообщает издание «7Дней.ru», избранницу музыканта знают только те, кто состоит в близких отношениях с семьёй Буйнова, и те, кто с ним работает. От съёмок на телевидении Алёна отказывается, она утверждает, что всё это ей не интересно.

Александр рассказал об интересном случае на шоу «Секрет на миллион». Так, однажды певец продемонстрировал полное незнание нынешних цен, когда захотел купить сырокопчёную колбасу. По этой причине у него нет даже карманных денег, всеми финансовыми вопросами занимается его супруга.
«А зачем тебе деньги?» — привёл Буйнов фразу жены на его просьбу оставить ему хоть немного на карманные расходы.
Ранее музыкант рассказал, как его пёс по кличке Марч спас жену Алёну от грабителя.

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Паулина Андреева покинула Россию после развода с Фёдором Бондарчуком
Паулина Андреева отдыхает в Стамбуле после развода с Фёдором Бондарчуком
07 апреля 2025, 13:26

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Паулина Андреева покинула Россию после развода с Фёдором Бондарчуком. Соответствующие фото появились в её личном блоге.
Выяснилось, что сейчас актриса находится в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города. При этом себя Паулина предпочла не фотографировать.

Напомним, что слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно. 21 марта Бондарчук и Андреева публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте – режиссёр страше на 21 год. А в марте 2021 года у пары родился сын Иван.

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#отдых
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Сменила пол* и хочет переехать в Англию: как выглядит дочь Михаила Ефремова, которая стала Сергеем?
07 апреля 2025, 13:16

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Фамилия Ефремов на протяжении нескольких лет вызывает оживлённые дискуссии и привлекает внимание. На этот раз в центре обсуждений оказалась жизнь его старшей дочери Анны Марии.
Наследница известного актёра не хочет идти по уже известному пути и активно создаёт свой собственный образ, местами шокирующий общественность. О непростой судьбе девушки читайте в материале «Радио 1».

Знаменитые родители


Михаил Ефремов, Ксения Качалина с дочерью Анной Марией (Фото: скриншот т/п «Светская хроника» ТК ТВЦ)

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Окончила ВГИК и была актрисой с большим будущим. В кинематографе Качалина начала свою карьеру в 1991 году, сыграв в фильме «Нелюбовь». Также она принимала участие в съёмках таких кинолент, как «Арбитр», «Над тёмной водой», «Дикая любовь», «Три сестры», «Письма в прошлую жизнь» и «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».

Михаил Ефремов — продолжатель актерской династии, выдающийся и популярный актер, сыгравший множество ролей на сцене и в кино. Пара познакомилась на съемках «Романовы. Венценосная семья». Оба до знакомства находились в отношениях. Качалина была в браке с музыкантом Алексеем Паперным, а Ефремов жил с Евгенией Добровольской. Чувства вспыхнули с такой силой, что оба оставили семьи и решили быть вместе.

Пару не остановила даже беременность Ксении. Михаил был готов стать отцом для ребёнка возлюбленной. К несчастью, малыш не прожил и трёх дней после своего появления на свет. Тогда Качалина с Ефремовым нашли утешение в бутылке.

Через некоторое время, очнувшись от забытья, Ксения поняла, что снова беременна. В 2000 году у актеров родилась дочка, которой дали красивое имя Анна Мария.

Трудное детство девочки


Ксения Качалина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК НТВ)

После рождения дочери отношения между супругами начали стремительно портиться. Анне-Марии было четыре года, когда браку родителей пришел конец. Процесс расторжения брака оказался сложным, супруги делили имущество и недвижимость. После развода мама решила ехать за спокойствием на Гоа и забрала с собой дочь.

Анна Мария с содроганием вспоминает те дни… Её мать всё чаще пила, а когда была сильно пьяна, то начинала избивать девочку. Старшая дочь Ефремова вынуждена была голодать, бродя по опасным улицам Гоа, а Кочалина напрочь забывала о существовании девочки.

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

После пары лет поисков себя в Индии Качалина вернулась в Москву. На тот момент состояние актрисы вызывало опасения. Она начала слышать странные разговоры в стенах и еще больше проявлять агрессию к дочери. Актрисе не был официально поставлен диагноз, но, по информации из СМИ, на частной консультации ей были назначены лекарственные препараты, а также рекомендовано нанять сиделку для ухода.

Вместо лечения Ксения продолжила употреблять алкоголь и вести асоциальный образ жизни. В какой-то момент Анна Мария просто сбежала к соседям от невменяемой матери, после чего заботы о ней взял на себя отец.

В 2017 году Михаил Ефремов устроил дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии
«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии

Анна Мария стала Сергеем


Анна Мария Ефремова (Фото: скриншот т/п «Звезды сошлись» ТК НТВ)

Ефремов поддерживал дочь, пока не угодил за решетку. Девочка занималась в театральном кружке, неплохо училась в школе. И лишь время от времени шокировала публику яркими образами.

Все изменилось в 2021 году. Анна Мария заявила о своей небинарной идентичности*, то есть о том, что она не относит себя ни к одному из традиционных гендеров*. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но потом окончательно решила стать Сергеем.

Девушка делилась с публикой, что уже проходит гормональную терапию, но на оперативное вмешательство пока не решилась. Сейчас новоиспеченный Сергей живет со своей девушкой в съемной квартире и мечтает переехать жить в Англию, где возможно узаконить однополый брак* и усыновить ребенка.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
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«Он симпатичный»: Алёна Блин призналась, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
Блогер Алёна Блин заявила, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
07 апреля 2025, 13:02

Алёна Жигалова (фото: Telegram @alenablin)

Популярная блогер с ником «Алёна, Блин!» (Алёна Жигалова – настоящее имя) стала участницей «Шоу Воли», где рассказала, от кого из знаменитостей готова родить ребёнка.
Она отметила, что одним из кандидатов на роль отца её наследника является певец Прохор Шаляпин. Журналистка подчеркнула, что пристально следит за его жизнью и очень хочет узнать, с кем же он сейчас встречается. Она добавила также, что исполнитель пытался спровоцировать слухи об их романтических отношениях.

«Он тут выложил, где он якобы со мной отдыхает, понимаешь. Я ему сказала: „Слушай, я слишком молода для твоих забав. Дай я настоюсь“. <…> Через 20 лет, кстати, от него можно родить, он симпатичный», – заявила блогер.
Напомним, что Прохор Шаляпин был женат трижды. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй женой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против брака с которой выступила мама Прохора. А третьей супругой стала также предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

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