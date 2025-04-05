«Почистили весь его телефон»: шокирующие подробности смерти Паши Техника

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
В смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) виновато «неправильное окружение», заявила в беседе с порталом E1.RU блогер из Екатеринбурга Анна Данилова, известная, как уральская Барби.
По ее словам, Ивлев дал концерт в Питере 16 марта, а затем вылетел в Таиланд, где встретился с неким приятелем Эдуардом. Последний, со слов Даниловой, распространяет наркотики на Пхукете.
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«Человека сгубило неправильное окружение. Они вместо каких-то нормальных, так скажем, спецэффектов, накачали его кетамином. Это всё произошло в квартире. Они испугались и два дня не вызывали скорую. Зато почистили весь его телефон, все чаты. Понятно, что они просто испугались, что у них будут проблемы с законом», — рассказала уральская Барби.Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая тоже уверена, что скорая была вызвана слишком поздно — через четыре дня, когда артисту стало плохо. Паша Техник скончался в результате септического шока накануне, 4 апреля.
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Никита Кротов