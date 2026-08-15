Пожар в жилом доме произошел в столице Германии, больше десятка пострадавших
В Берлине при пожаре в многоэтажном жилом доме пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную пожарную службу.
Возгорание произошло в пятницу около 06:30 по местному времени (07:30 мск) на балконе 11-го этажа 21-этажного здания на улице Парижской коммуны в районе Фридрихсхайн. Пламя быстро распространилось внутрь квартиры.
Прибывшие на место спасатели столкнулись с трудностями при эвакуации женщины, находившейся на подоконнике 11-го этажа: длины автолестницы хватало лишь до девятого. В результате женщине пришлось прыгать в корзину пожарного подъемника, она получила незначительные травмы. Представитель пожарной службы Адриан Венцель назвал операцию «прогулкой по лезвию ножа».
Всего помощь и эвакуацию получили 113 жильцов дома. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация. Характер травм у остальных не уточняется. В тушении пожара и спасательных работах участвовали около 130 огнеборцев.
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