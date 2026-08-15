Пожар в жилом доме произошел в столице Германии, больше десятка пострадавших

15 августа 2026, 15:32

DPA: 13 человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Берлине

Фото: istockphoto/grafoto

В Берлине при пожаре в многоэтажном жилом доме пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную пожарную службу.